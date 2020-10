Divulgada a lista dos 215 projetos contemplados no Prêmio Elisabete Anderle

Compartilhar no Facebook

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) divulgou nesta terça-feira, 29, a lista de projetos contemplados no Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura 2020. Neste ano, o edital irá distribuir R$ 5,6 milhões ao setor cultural, que serão distribuídos a 215 projetos divididos em três editais: Patrimônio e Paisagem Cultural, Artes e Artes Populares.

Clique no link abaixo para conferir o resultado da avaliação da Comissão de Autônoma de Seleção do Prêmio Edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura 2020:

Lista de contemplados no site da FCC

A documentação complementar dos contemplados deverá ser enviada pela plataforma de inscrições do Prêmio entre 0h01 de 30 de setembro de 2020 e 23h59 de 6 de outubro de 2020. A divulgação do resultado da análise da documentação complementar deve ser divulgado no dia 16 de outubro de 2020.