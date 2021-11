Editais retificados do processo seletivo de professores ACTs são publicados

A Secretaria de Estado da Educação (SED) publicou nesta sexta-feira, 12, os quatro editais retificados do processo seletivo de professores admitidos em caráter temporário (ACTs) em Santa Catarina. A prova está marcada para o dia 19 de dezembro e será organizada pela Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe).

O período para envio da documentação comprobatória de títulos começa na próxima quarta-feira, 17, e vai até o dia 24 de novembro. Os documentos devem ser enviados em formato digital (PDF) em link próprio. O candidato deverá acessar este link e entrar no sistema utilizando CPF e RG ou CPF e data de nascimento. Além disso, será necessário confirmar alguns detalhes, informados no momento da inscrição.

No dia 13 de dezembro, serão divulgados os cartões de convocação de etapas com data, horário e local de prova. Possíveis alterações no cartão de inscrição poderão ser solicitadas entre os dias 14 e 15.

Os quase 70 mil candidatos inscritos já estão automaticamente habilitados a participar do processo seletivo no dia 19 de dezembro. Não será aberto um novo período de inscrições. Os candidatos inscritos que não puderem realizar a prova na nova data de aplicação poderão solicitar o ressarcimento integral da taxa de inscrição. A solicitação do reembolso será feita através do mesmo sistema disponível no link, entre os dias 17 e 24 de novembro.

Os professores com curso superior selecionados para as disciplinas em que forem habilitados terão a garantia da remuneração mínima de R$ 5 mil para 40 horas semanais, ou valor proporcional conforme a carga horária estabelecida.

Dúvidas podem ser encaminhadas através do e-mail processoseletivoact@sed.sc.gov.br.