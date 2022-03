Educação de Papanduva inclui peixe na merenda escolar

Compartilhar no Facebook

No fim da última semana, os alunos das escolas municipais de Papanduva foram surpreendidos com um alimento delicioso na alimentação escolar, o peixe. Mais especificamente, o filé de tilápia sem espinha foi incluso na refeição das crianças, e como não poderia ser diferente, foi muito apreciado e teve uma ótima aceitação.

Os pratos elaborados com acompanhamento da Nutricionista Luzia Bialéski, e preparados pelas merendeiras, foram: peixe assado com batata e salada, e peixe ensopado com arroz e salada.

Para Luzia, os alunos terem aprovado a novidade deixa todos os profissionais otimistas para inovar e sempre melhorar a qualidade da alimentação escolar.

Para a Secretária da Educação Bernadete Wiliczinski, a inclusão de novos alimentos no cardápio é de extrema importância, visto que muitas crianças não tem a possibilidade de consumi-los. “Nossa meta é inovar cada vez mais, claro que com planejamento e acompanhamento profissional. Agradeço a nutricionista Luzia e todas as merendeiras que desenvolveram os novos pratos, também a toda equipe das escolas, da secretaria, pais e responsáveis por confiarem em nosso trabalho”. Comentou Bernadete.

Vale ressaltar que a aquisição dos peixes foi realizada diretamente com o produtor.

