Educação do PR abre edital de seleção de professores temporários para 2021

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed-PR) publicou nesta quinta-feira, 29/10, o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS), que vai selecionar professores temporários para ministrarem aulas em 2021.

A novidade deste ano é a aplicação de uma prova de conhecimento da área em que o professor se inscreveu e em que pretende dar aula.

Continuarão a fazer parte do processo seletivo a prova de títulos e o tempo de serviço – mesmos critérios utilizados em anos anteriores. Não haverá a prova de redação e banca, como originalmente planejado. A decisão pela não utilização desses formatos de avaliação foi tomada após ampla discussão com os professores.

“Estamos aprimorando o processo de seleção dos profissionais da nossa rede, ao mesmo tempo em que mantemos a valorização dos profissionais que já contam com uma titulação e experiência, e que compartilham de uma caminhada com a gente”, disse o secretário estadual da Educação e do Esporte, Renato Feder. As inscrições para participar do PSS começam no próximo dia 06 e vão até o dia 23 de novembro pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/seed_pr_20_professor.

O edital prevê a oferta de 4 mil vagas, com a possibilidade de ampliação de acordo com a necessidade de substituição na Rede Estadual de Educação. A prova do PSS será aplicada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). É importante destacar que a prova de conhecimentos servirá para efeito de classificação, e não será eliminatória. Para participar, os candidatos deverão pagar taxa que varia de R$ 60,00 (para uma disciplina) a R$ 105,00 (para duas disciplinas).

Inscritos no CadÚnico (beneficiados por programas sociais do governo), doadores de sangue e de medula óssea, além de prestadores de serviço da Justiça Eleitoral (como mesários, por exemplo) têm isenção da taxa. A solicitação da taxa de isenção vai das 10h do dia 03 às 18h do dia 06 de novembro.

Cada candidato pode se inscrever em apenas um Núcleo Regional de Educação (NRE), podendo optar por até dois municípios do núcleo. Na sequência, poderá escolher uma ou duas funções, disciplinas, áreas do conhecimento ou eixos da educação profissional. O edital contém mais informações sobre as ofertas.

Títulos – Para facilitar as inscrições, o candidato deverá cadastrar seus documentos em ambiente virtual, que vai permitir anexar os títulos. Esses documentos vão representar até 40 pontos do processo de seleção, valendo diplomas de pós-graduação, como de especialização, mestrado ou doutorado. A prova de títulos vai compreender também o tempo de serviço – cada ano de magistério vai contar 3 pontos, com máximo de 21 pontos (dentro dos 40 totais).

A quantidade de questões das provas vai depender da quantidade de disciplinas/eixos tecnológicos selecionados na inscrição. O tempo máximo para realização da prova também vai depender das opções selecionadas na inscrição.

As provas vão acontecer no dia 13 de dezembro, e serão realizadas nas cidades-sede dos NREs. No dia da avaliação serão adotadas todas as medidas de proteção necessárias em razão da pandemia de Covid-19.

Diálogo – Após várias reuniões com professores acerca do novo PSS, a Secretaria optou por não incluir a prova de redação e banca, deixando apenas a prova objetiva como acréscimo no processo seletivo. Ou seja, a nova seleção valoriza profissionais experientes e ao mesmo tempo abre novas oportunidades.

Grupos de risco – Parte dos profissionais selecionados substituirá professores do grupo de risco do Covid-19 sem possibilidade de atuar presencialmente. Entretanto, a prova e a seleção estão abertas a todos os profissionais, inclusive aos candidatos do grupo de risco. A realização da prova seguirá todo um protocolo de segurança aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde. A classificação ao profissional do grupo de risco está garantida e será mantida – e ele será chamado assim que acabar a situação emergencial da pandemia.