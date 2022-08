EEB Virgílio Várzea celebra a física e química em mostra grandiosa

Na manhã deste dia 04 de agosto, aconteceu na Escola de Educação Básica Virgílio Várzea a IV Mostra de Física e II Mostra de Química representando para os alunos um complemento palpável ao aprendizado obtido em sala de aula. O evento integra diferentes disciplinas e faz os educandos perceberem como o conhecimento adquirido em sala de aula pode ser aplicado na prática além de proporcionar a interação entre os colegas de sala, de outras turmas e de instituições escolares convidadas.

A sessão solene de abertura da Mostra foi realizada no pátio da escola. O Diretor Marcelo Veiga saudou a todos os presentes no evento, cumprimentando as autoridades da cidade como o Prefeito de Itaiópolis: Sr. Mozart José Myczkowski, Secretária da Educação: Sra. Aracéli Mengarda Jakubiak, Secretário de Turismo: Sr. Everton Andrzejewski – que abrilhantou as exposições do evento apresentando um de seus trabalhos na área – Vereadora Sra. Carolina Gaio, e a ilustríssima presença do Padre Evandro Bernat que levou a sessão para um momento de espiritualidade e agradecimento a Deus. A Cerimônia foi conduzida de forma espetacular pelo Diretor Assessor Cassiano Rodrigues e concluída pelo Diretor Marcelo Veiga. Durante o cerimonial foi possível vislumbrar as apresentações de André Mikley e Mateus Duffeck de Souza que interpretaram o Hino de Itaiópolis, bem como da Professora e Vereadora Kely Fernanda Estriser, que interpretou Tempo Perdido de Legião Urbana e trouxe uma mensagem aos alunos.

Física e química sempre combinaram como presunto e queijo no misto quente. Foi assim durante os dois mil anos em que essas ciências se desenvolveram, construindo cada qual sua própria história e tradição. A física percorreu seu caminho desde os fundamentos tomados do método aristotélico de observação, descrição e registro dos fenômenos naturais, da verificação experimental praticada por Galileu e do determinismo matemático de sir Isaac Newton até chegar à relatividade de Einstein e ao probabilismo da mecânica quântica. Os químicos modernos são herdeiros da antiga linhagem dos alquimistas, que, se não realizaram seu sonho de descobrir a pedra filosofal, terminaram por codificar a Tabela Periódica dos Elementos, um quadro sintético dos fundamentos da química, brilhante em sua simplicidade e correção.

Esse aprendizado dialógico no processo de ensino-aprendizagem é fundamental tanto para o professor quanto para o aluno. Os professores José Alfredo Worm (Química) e Anderson Oratz (Física) constroem esse dialogismo com maestria e acabam tendo como resultado as incríveis experiências. Para aprender é fundamental haver uma troca de conhecimento, de experiência, de vivência. Na medida em que o professor consegue compreender como se dão as dificuldades dos estudantes e antevendo tais dificuldades, o trabalho dos alunos pode sera perfeiçoado.

Agradecemos aqui a todos os envolvidos no processo, que doaram seu tempo, seu trabalho esuas incríveis ideias para a efetivação da icônica Mostra de Física e Química da Escola de Educação Básica “Virgílio Várzea”. A passagem de quase 2 mil pessoas pelo colégio reacendeu a chama que a pandemia tentou apagar. Foi um sucesso de A a Z.

Texto: Professor Mateus Bonez, Professora Roselí Oleinik.

Referência: Carlos Eduardo Lara – UOL Educação.

EEB Virgílio Várzea – Gestão: Diretor Marcelo Veiga, Diretor Cassiano Rodrigues, Vânia Costa Semmer.