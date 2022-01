Eleições 2022: serviços ao eleitor estão disponíveis na internet

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Quem pretende estar apto para votar nas Eleições Gerais 2022 pode realizar diversos serviços eleitorais de forma rápida, fácil e gratuita pela internet. Para isso, basta acessar o atendimento online disponível no portal do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC).

Ao acessar a página virtual é possível pedir, transferir ou regularizar o título, obter a certidão eleitoral, acompanhar o pedido feito, pagar ou consultar multa eleitoral, justificar a ausência na eleição, baixar o aplicativo e-Título e, ainda, falar com a Justiça Eleitoral.

Em casos de solicitações de alistamento eleitoral, transferência de local de votação ou alteração de dados cadastrais, o requerimento deve ser feito utilizando o formulário Título Net. Uma vez preenchido corretamente, o prazo para o novo título ficar pronto é de até oito dias úteis, ou seja, sábados, domingos e feriados não contam.

Quem preferir pode ligar gratuitamente para o Disque-Eleitor através do número 0800 647 3888, de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.

Só durante o recesso forense – período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022 -, o serviço telefônico registrou 914 ligações. Os atendimentos foram prestados pela Coordenadoria de Gestão do Cadastro Eleitoral.

Vale lembrar que o prazo para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, com vistas às eleições deste ano, termina no dia 4 de maio. A partir dessa data o Cadastro Eleitoral permanecerá fechado, ou seja, nenhuma alteração poderá ser efetuada no registro do eleitor ou eleitora, sendo permitida somente a emissão da segunda via do título.

