Eleições: Igreja Católica em Santa Catarina lança orientações aos fiéis

A Igreja Católica tem um partido político? Cristãos devem participar de processos eleitorais? O que o Papa Francisco fala sobre política? – Provavelmente você já deve ter ouvido algum desses questionamentos. Para colaborar com os cristãos católicos no discernimento e escolha dos candidatos que concorrem às Eleições Municipais 2020, os bispos de Santa Catarina, lançam nesta quinta-feira, 1º de outubro, um documento com orientações que refletem sobre política e Igreja, o papel do eleitor consciente e o combate às notícias falsas.

O texto foi produzido pelo Regional Sul 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que compreende as dez dioceses do estado de Santa Catarina – Dioceses de Joinville, Lages, Chapecó, Tubarão, Rio do Sul, Caçador, Joaçaba, Criciúma e Blumenau e Arquidiocese de Florianópolis.

MEU VOTO IMPORTA

A partir das Orientações, a Igreja em Santa Catarina lança em 15 de outubro a série de vídeos “Meu Voto Importa” que irão aprofundar os temas trabalhados no texto. Serão quatro vídeos em formato de animação, com personagens que representam a realidade da vida eclesial. A série também estará disponível nas redes sociais do Regional Sul 4 e das Dioceses de Santa Catarina. A produção da série é uma parceria entre as assessorias de imprensa do Regional Sul 4 da CNBB e da Diocese de Joinville. Assista ao teaser da série:

Também no dia 15 de outubro serão lançados programas de rádio e podcasts refletindo as orientações e o processo eleitoral em 2020. Os programas serão exibidos nas rádios católicas de Santa Catarina e rádios parceiras.

De acordo com o bispo de Joinville e presidente do Regional Sul 4 da CNBB, dom Francisco Carlos Bach, este material tem o intuito de contribuir para o exercício da cidadania. “Nas eleições estaremos exercendo o direito e o dever de votar. É um momento marcante para juntos construirmos um país melhor”, declarou o bispo.

Dom Francisco Carlos disse ainda que “o direito de voto, exercido com cidadania, é a força transformadora da sociedade. As orientações apresentadas pelo Regional Sul 4 têm como objetivo contribuir para a reflexão deste importante momento da vida brasileira”.

As “Orientações para os Cristãos Católicos nas Eleições Municipais 2020” foram construídas em uma linguagem popular e serão disponibilizadas no formato digital no portal e redes sociais do Regional Sul 4 e das dez dioceses catarinenses. Atualmente, de acordo com dados do IBGE em 2018, o Estado de Santa Catarina possui mais de 4,5 milhões de católicos. São 386 paróquias e 5.647 comunidades eclesiais espalhadas por todo o estado.

Baixe “Orientações para os Cristãos Católicos nas Eleições Municipais 2020” clicando aqui.