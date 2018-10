Enem: confira dicas para fazer uma boa redação

A redação é uma das provas mais temidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), bem como nos vestibulares e em qualquer outro tipo de concurso…. é cultural! Mas, segundo a coordenadora de produção de texto do Colégio Bom Jesus, Cleuza Cecato, não há segredo: é treino, leitura e conhecimento das regras de português, bem como das exigências pontuais de qualquer concurso a que o candidato esteja submetido. Para os estudantes que prestarão o Enem em 2018, é mais do que importante gravar as datas 4 e 11 de novembro, quando ocorrerão as provas. A redação será no primeiro domingo (04), juntamente com as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas. Ao todo, serão 90 questões, além do texto de até 30 linhas.

O melhor jeito – De acordo com a professora Cleuza, “não existe o melhor jeito!”. A especialista dá apenas um conselho: “na hora da prova, não é o momento de testar nada de diferente. É hora de aplicar a estratégia a que melhor se adaptou durante a preparação e que, na sua opinião, passou mais segurança. Inovar neste momento pode comprometer o conteúdo e as ideias ou levar o candidato a extrapolar o tempo disponível”, explica Cleuza.

Para fazer uma boa redação em concursos diversos e no Enem, é preciso praticar. “O que dá desenvoltura para escrever é escrever, ler, estar atento aos assuntos da atualidade, criar argumentos, defender ideias, provocar e concluir”, aconselha a professora.

O Enem – O Enem é uma prova multidisciplinar muito bem elaborada, de acordo com especialistas. Os conteúdos da atualidade e do Ensino Médio podem permear todas as matérias e a redação também. “O indicado é que o aluno resolva as provas dos anos anteriores para que esteja familiarizado com o formato e com o tempo que leva para resolver. Afinal, cinco horas corridas é bastante tempo e exige preparo, físico e psicológico”, complementa a professora do Bom Jesus.

Temas prováveis – Os temas da redação do Enem podem seguir três eixos: meio ambiente, sociopolítico e cultural ou comportamental. Partindo desses princípios, é importante que o estudante esteja atento a alguns fatos relevantes que levem a esses eixos e datas históricas expressivas.

Datas históricas expressivas em 2018:

30 anos da Constituição do Brasil

50 anos da revolta de 68 iniciada na França

70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos

130 anos da abolição da escravidão

50 anos do assassinato de Martin Luther King

“Você sabe falar sobre esses temas, tem argumentação a respeito? Seria bom contemplá-los em seus estudos. Eles podem cair na prova de redação ou de qualquer outra matéria”, sugere a coordenadora.

Temas da internet

Eleições

Fake news

Refugiados

Crise/greve dos caminhoneiros

Copa do Mundo

Sistema carcerário

Reforma trabalhista

Bullying

Obesidade

Em relação aos temas que são facilmente encontrados em sites de pesquisa, a professora do Bom Jesus faz um alerta: “eles podem e devem ser considerados, mas, em virtude do perfil da prova, dificilmente os elaboradores serão tão fiéis e pontuais aos temas encontrados no Google. Para treino, considerem o tema, contextualizem, problematizem e deem as características de autoria que um bom texto merece”, conclui Cleuza.