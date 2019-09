Epagri apresenta estimativa de safra nesta segunda-feira (23)

Compartilhar no Facebook

A Epagri apresenta nesta segunda-feira, 23, a estimativa da safra de verão 2019/2020 para Santa Catarina. O evento acontece no auditório da Empresa, em Florianópolis, a partir das 14h.

Há 30 anos o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Epagri/Cepa) acompanha as safras agrícolas no Estado e desde 2016 apresenta à imprensa e autoridades essa estimativa. “Para o governo essa estimativa é importante para saber o efeito das políticas públicas de apoio à produção agrícola. Já o setor privado pode conhecer a oferta de grãos esperada e organizar melhor sua logística”, explica Reney Dorow, gerente da Epagri/Cepa.

Além da imprensa, foram convidadas para o evento as principais instituições representativas do setor agrícola em SC, como Faesc, Fetaesc, Ocesc e Senar. Eles serão recepcionados pela presidente da Epagri, Edilene Steinwandter, e pelo Secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouvêa.