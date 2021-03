Epagri/Ciram prevê início de março chuvoso em Santa Catarina

O mês de fevereiro terminou chuvoso, principalmente no litoral de Santa Catarina, e março não começou muito diferente. A previsão é de chuvas dentro do volume esperado para essa época do ano. Os próximos dias terão pancadas de chuva em todas as regiões do estado, com nebulosidade variável. As informações são da Epagri/Ciram.

A quarta-feira, 3, deve ser com sol entre nuvens na maioria das regiões do Estado, com condição de chuva e temporais localizados especialmente a partir da tarde. A temperatura é elevada até sexta-feira, 5, quando começa a diminuir, ficando mais amena no sábado.

A previsão do tempo é típica do mês em que o verão acaba e o outono inicia, no dia 20 de março. A chuva diminui no mês de abril e maio, e a média do trimestre deve ficar abaixo ou próxima da média. Em relação à temperatura, as massas de ar mais frio chegam na metade para o final do mês de março. A tendência é que ocorram bons períodos com amplitude térmica, que são os dias que começam mais frios com tardes mais quentes.

Fevereiro termina com quase 400 milímetros de chuva no litoral catarinense

Fevereiro foi marcado por chuva, sobretudo na última semana do mês. O volume de água quase atingiu a marca de 400 milímetros, bem acima do esperado para essa época do ano. A chuva persistente esteve associada a um cavado (área de baixa pressão próximo ao litoral de SP) que se estendeu até o litoral de SC e combinada a um sistema de alta pressão. Esses fatores mantiveram o fluxo de umidade vinda do mar para o litoral catarinense.

Confira a previsão do tempo detalhada para os próximos dias:

Terça-feira (02/03):

Tempo: sol com mais nuvens no leste de SC. Na tarde e noite, pancadas isoladas de chuva com trovoadas em todas as regiões. Risco de temporais localizados.

Temperatura: em elevação.

Vento: nordeste a norte, fraco a moderado com rajadas.

Quarta-feira (03/03):

Tempo: sol entre nuvens na maioria das regiões de SC, com condição de chuva e temporais localizados especialmente a partir da tarde.

Temperatura: em elevação.

Vento: nordeste, fraco a moderado com rajadas.

Quinta-feira (04/03):

Tempo: sol entre nuvens em SC, com pancadas de chuva e trovoadas na tarde e noite. Risco de temporais localizados.

Temperatura: elevada.

Vento: nordeste e noroeste, fraco a moderado.

Sexta-feira (05/03):

Tempo: do Oeste ao Planalto Sul, mais nuvens com chuva e trovoadas na madrugada e manhã. Nas demais regiões, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Risco de temporal localizado.

Temperatura: diminui no decorrer do dia.

Vento: noroeste passando a sudeste, fraco a moderado com rajadas, mais intensas no Litoral Sul.

Sábado (06/03):

Tempo: no Litoral, nebulosidade variável com chuva, especialmente na madrugada, início e fim do dia. Nas demais regiões, sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Temperatura: mais amena.

Vento: sudeste, fraco a moderado com rajadas no Litoral.

Fonte: Gilsânia Cruz – Meteorologista (Epagri/Ciram)