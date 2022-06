Escolas de Mafra recebem novos parques infantis

Escolas de educação infantil de Mafra já começaram a receber a instalação dos novos playgrounds adquiridos pelo Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, no valor de R$ 1.047.864,24. Eles foram adquiridos através do processo licitatório nº 414/2021, na forma de pregão presencial – pregão nº 100/2021.

Cada escola da Educação Infantil receberá um parquinho colorido, em madeira plástica,  com brinquedos que variam conforme o tamanho da unidade. Na sua maioria são compostos por torres, rampas de escalada, escorregadores, pontes positivas e negativas, tubos de ligação, tobogãs e escadas, passarelas e subidas de corda, jogos da velha e subidas e descidas de bombeiros. Todos com certificado de conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e certificado emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Estão recebendo os parquinhos infantis as escolas Evaldo Steidel, Ana Rank e São Sebastião. Na sequência as demais unidades serão contempladas. Segundo a Secretária Jamine Emmanuelle Henning, os novos parques são importantes pois “o brincar faz parte da educação”.