Escolas estaduais de SC recebem máscaras e frascos de álcool em gel

A Secretaria de Estado da Educação (SED) de Santa Catarina finaliza esta semana a distribuição de 2.022.700 máscaras de TNT/tecido e 43 mil frascos de álcool em gel 70% às 36 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e às escolas da rede, com o objetivo de auxiliar no combate à pandemia de Covid-19.

Os itens de prevenção foram doados pela Defesa Civil Estadual e pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e serão usados por estudantes e trabalhadores durante o período em que permanecerem na escola, quando a retomada das aulas presenciais for possível. O material está sendo entregue para as 36 coordenadorias regionais de educação do Estado e todas as unidades escolares, de forma proporcional ao quantitativo de pessoas. Além da quantidade já distribuída, a Diretoria de Ensino da SED está elaborando o processo para aquisição de mais equipamentos de proteção necessários ao retorno das aulas presenciais, quando a retomada for autorizada pela SES.

O secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, reforça a importância das ações planejadas para preparar as escolas para a futura retomada: “Estamos fazendo chegar as orientações e os materiais necessários para que nossas equipes em todo o Estado possam trabalhar com toda segurança na retomada das aulas presenciais, quando as condições de saúde forem favoráveis.



Diretrizes estabelecem uso obrigatório de máscaras nas escolas

O uso de máscaras nas escolas de Santa Catarina está estabelecido no documento “Diretrizes para o retorno às aulas presenciais”, apresentado no fim do mês de julho à sociedade. Ele estabelece os procedimentos que devem ser adotados por todas as unidades de ensino para prevenir e reduzir a disseminação de Covid-19 no ambiente escolar, quando a retomada for possível.

O documento estabelece que professores deverão usar máscaras descartáveis e trocá-las ao fim de cada aula, enquanto alunos, trabalhadores e demais visitantes poderão usar máscaras de tecido ou descartáveis e substituí-las a cada duas horas durante o tempo que ficarem na escola.

Saiba mais detalhes sobre as diretrizes de retorno às aulas aqui

Por meio de ofício já encaminhado às CREs, a SED informou que os servidores das Coordenadorias e das Unidades Escolares que atuam em serviço presencial para entrega de materiais impressos já podem recebê-las, tendo em vista as medidas de proteção necessárias quando há contato com público externo.

A abertura de órgãos públicos está submetida à portaria nº 592/2020, que estabelece os critérios de funcionamento das atividades de interesse regional e local de acordo com os níveis de risco da Avaliação do Risco Potencial Regional das regiões de saúde. Mais informações sobre esses critérios aqui.