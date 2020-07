Escolas municipais do Paraná serão equipadas com energia solar

O objetivo do Governo do Estado em promover a eficiência energética e a adoção de Sistemas de Geração de Energia com Células Fotovoltaicas (energia solar) nas 5.500 escolas municipais de todo o Paraná está mais perto de ser conquistado.

Um projeto-piloto entra em execução até o final deste ano e abrangerá 224 escolas, em sete municípios: Balsa Nova, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Maringá, Paranavaí e São José dos Pinhais, com investimento total de R$ 46.515.944,27.

Parte dos recursos é do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Copel (Companhia Paranaense de Energia), a fundo perdido. As prefeituras complementam o restante com recursos próprios, ou obtidos pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), liberados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), com operação do Serviço Social Autônomo Paranacidade.

Os sete municípios foram aprovados pelo Programa de Eficiência Energética da Copel, edital de 2019, o que significa a liberação de 55% a 62% dos valores a serem investidos em cada município. Em Balsa Nova, além das escolas municipais, estão previstas também a troca de luminárias das ruas por sistemas em LED e a implantação no prédio da Prefeitura de Projeto de Eficiência Energética com a posterior substituição da energia hidrelétrica pela de geração fotovoltaica.

Na primeira etapa, serão realizados os projetos para garantir maior eficiência energética em cada unidade. Isso significa a avaliação e substituição de equipamentos e instalações elétricas por produtos mais econômicos, como a troca de lâmpadas por unidades a LED, que oferecem a mesma iluminação com consumo menor e sem a geração de calor.

Na sequência, são feitos os projetos para a implantação dos painéis para a geração de energia.

A diminuição de custos é um dos principais benefícios. De acordo com o superintendente-executivo do Paranacidade, Álvaro Cabrini, o investimento a ser realizado retornará para os cofres municipais em menos de três anos, em decorrência da economia a ser gerada por equipamentos mais eficientes e pela geração da energia a ser consumida.

OUTROS MUNICÍPIOS – “Nosso objetivo é levar esses benefícios a 180 municípios do Estado, no período de um ano”, disse o secretário da SEDU, João Carlos Ortega. Segundo ele, todos os municípios do Paraná já podem solicitar informações e manifestar a intenção de aderir à proposta de inovação, que promove economia e atende às normas de proteção ambiental.

Para viabilizar as ações, as prefeituras podem usar recursos próprios ou de financiamento (SFM) ou aguardar a publicação do Edital de 2020, do Programa de Eficiência Energética da Copel, que definirá os projetos que receberão recursos a fundo perdido. No caso de a própria prefeitura realizar, de forma independente, a etapa que leva à maior eficiência energética, os projetos devem seguir as referências utilizadas pelo Paranacidade.