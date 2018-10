Escolas públicas estaduais de SC prorrogam até dia 22 o prazo para rematrícula

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Estado da Educação prorroga até esta segunda-feira, dia 22, o prazo para a rematrícula nas escolas públicas estaduais. Pode ser feita pela internet ao acessar o endereço: rematricula.sed.sc.gov.br. Basta preencher o número da matrícula e a data de nascimento do aluno, e a tela apresentará um formulário para confirmar as informações do estudante ou atualizá-las.

Se houver dificuldade para o uso da internet, os responsáveis pelo aluno podem fazer na própria escola, onde serão orientados.

Todos os estudantes da Educação Básica e também dos Centros de Educação Profissional (Cedup) precisam fazer esta renovação da matrícula para frequentar as escolas públicas estaduais no ano letivo de 2019.

Para os alunos dos Centros de Educação dos Jovens e Adultos (Cejas), é necessário comparecer nas unidades que frequentam para renovar a matrícula.