Especialista dá dicas para economizar combustível

Realizar a manutenção do veículo é essencial para reduzir o consumo

Com alta no preço dos combustíveis, os motoristas precisam buscar métodos que garantam a economia no consumo do automóvel. De acordo com o engenheiro mecânico e professor do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Anhanguera São José, Peter Giesbrecht, um dos motivos para o aumento do consumo do combustível do veículo é a troca de marchas. Alongar as marchas para aumentar a aceleração aumenta consideravelmente o consumo de combustível e também o desgaste do motor.

Fazer a manutenção preventiva do carro, segundo o especialista, além de evitar dor de cabeça também ajuda na hora de economizar combustível. “É preciso ficar atento com alguns componentes do veículo como filtro de ar, filtro de combustível, óleo e filtro do lubrificante, etc, pois quando estão em mau estado de conservação, elevam consideravelmente o consumo do veículo”, diz.

Também é importante salientar que a manutenção preventiva também tem o benefício de ter um custo bem inferior que a manutenção corretiva quando o componente ‘pifa’.

O professor destaca outros pontos para você economizar combustível:

Dirija de forma prudente: Dirigir o carro como se você estivesse num filme de corrida aumenta muito o consumo de combustível, além de ser perigoso para todos à sua volta. Por isso, evite ultrapassagens perigosas, acelere sempre de maneira suave e progressiva conforme o veículo aumenta a velocidade. E dirija sempre dentro do limite de velocidade da via – além de evitar multas, a velocidade limite é para a sua segurança e de pedestres e outros veículos.

