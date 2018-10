Evento gratuito ensina a alfabetizar de maneira eficaz

Ensinar técnicas de alfabetização cientificamente comprovadas e com resultados imediatos. Esse é o objetivo principal do workshop “Alfabetização: da Teoria à Prática”, que acontece dos dias 22 a 28 de outubro. Totalmente gratuito e online, as aulas são ministradas pela psicopedagoga Luciana Brites, do Instituto NeuroSaber. O programa é voltado para familiares, pais, professores e educadores.

Segundo a especialista, além de apresentar de maneira descomplicada o funcionamento Neurocognitivo dos Processos da Alfabetização, as aulas vão mostrar como estimular as áreas fundamentais para uma alfabetização eficaz: consciência fonológica, percepção visual, psicomotricidade, noção espaço-temporal entre outros.

– Durante o programa, o público terá acesso a um conteúdo com fundamentação neurocientífica, numa linguagem acessível e prática. Vamos ensinar também os pré-requisitos mais importantes, as formas de apresentar as letras, as junções, o que funciona e o que não funciona, o porquê das apresentações da sequência das letras – destaca.

SOBRE LUCIANA BRITES

Luciana Brites é cofundadora do Instituto NeuroSaber. É especialista em Educação Especial na área de Deficiência Mental e Psicopedagogia Clínica e Institucional pela UniFil Londrina e em Psicomotricidade pelo Instituto Superior de Educação Ispe – Cae São Paulo. Além disso, é coordenadora do Núcleo da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e Profissões Afins (Abenepi) em Londrina (PR).

SOBRE A NEUROSABER

A inciativa tem como objetivo compartilhar conhecimentos sobre aprendizagem, desenvolvimento e comportamento da infância e adolescência.

Serviço:

Workshop NeuroSaber: Alfabetização da Teoria à Prática

Online e gratuito

Data: De 22 a 28 de outubro

Aulas ministradas por: Psicopedagoga e psicomotricista Luciana Brites

Link para inscrição: https://neurosaber.com.br