Evento “Jornada Inovação 4.0” vai abordar a inovação como meio para gerar impacto positivo nos negócios

Com o intuito de ajudar os negócios a se adequarem à nova realidade, o evento “Jornada Inovação 4.0: aprenda a fazer diferente”, irá apresentar uma série de dicas e métodos para inovação. A iniciativa é do Sebrae/SC, e o primeiro encontro será realizado online na próxima quinta-feira, 1º de outubro, às 14h. As inscrições podem ser realizadas pelo link http://sebrae.sc/inovacao.

Ao todo, são dois eventos com bate-papo e um encontro de negócios. O objetivo da jornada é provocar mudanças que promovam o crescimento dos pequenos negócios, trazendo as novidades do mercado, assim como exemplos práticos. O Encontro de Negócios encerra a jornada com possiblidade de trocar a networking entres os participantes.

Participam da jornada o gerente de inovação do Senai Nacional, Roberto de Medeiros Júnior e o executivo de desenvolvimento setorial com foco em MPEs na GS1, Guilherme França.

“Enxergamos a inovação como um dos principais passos para fazer diferente no mundo do empreendedorismo e ser lucrativo. Só é possível se destacar no mercado diante da concorrência, quando os empresários se preparam para as mudanças e buscam aperfeiçoamento, apostando em maneiras diferentes e melhores de fazer negócio”, afirma a analista de relacionamento digital do Sebrae/SC, Carolina Cezari.

Confira programação completa:

01/10 | 14h – Bate-papo: A inovação como estratégia para melhores resultados | Convidado: Roberto de Medeiros Júnior, Gerente de Inovação no SENAI Nacional;

08/10 | 9h – Bate-papo: Economia 4.0 + Internet das coisas: novas tecnologias e modelos de negócios| Convidado: Guilherme Franca, Executivo de Desenvolvimento Setorial com foco em MPEs na GS1;

13/10 | 14h – Encontro de negócios (apenas para os inscritos e com vagas limitadas).