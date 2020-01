Exposição de ônibus novos e antigos em Curitiba será em março

Seja daqueles namorados que se encontraram no caminho de casa. Seja daquele trajeto que definiu o destino em uma entrevista de emprego ou mesmo para o primeiro dia de trabalho, seja apreciando pela janela a grandiosidade da cidade no colo da mãe, muitos de nós temos histórias para contar que de alguma forma aconteceram dentro de um ônibus.

E alguns talvez se lembrem de mais detalhes, como o número do veículo, a textura dos bancos, o ruído do motor ou mesmo a silhueta do motorista que conduzia o ônibus. Parte disso está relacionada às emoções, à memória afetiva que mantemos do passado e que tem âncoras no contexto em que vivenciamos cada fato de nossas vidas.

É disso que é feita a Exponi. Ela convida o pai a sentar com seu filho em um banco acolchoado de um ônibus antigo para que ele possa contar – e se emocionar novamente – com momentos que viveu. Mais do que um monte de chapas de aço e parafusos, o ônibus é um ambiente de interação humana que transporta histórias. E é disso que são feitos os eventos que envolvem exposição de ônibus antigos como a Exponi que chega à nona edição no começo do próximo ano.

Valorização e preservação de veículos do passado são incentivados. E, durante a Exponi, também é possível comparar os modelos antigos com veículos recém chegados das fábricas, permitindo perceber a evolução do conforto, da segurança e das características do ônibus contemporâneo.

A 9ª Exposição de Ônibus Novos e Antigos, chamada Exponi 500, será realizada na garagem da Transporte Coletivo Glória, filial do bairro Bom Retiro, região central de Curitiba, no dia 14 de março de 2020. O nome 500 foi adotado em homenagem à antiga Auto Viação Marechal – empresa incorporada pela Glória há alguns anos – e que nas décadas de 70 e 80 usava a centena 500 para numerar seus ônibus e que tinha uma de suas garagens no local onde será o evento. A Marechal ajudou a adensar a região do Pilarzinho e Bom Retiro tendo ali suas principais linhas de transporte público, com presença também na região sul da cidade atendendo os bairros do Uberaba e Guabirotuba. Entre outras curiosidades a empresa manteve uma boa frota dos icônicos ônibus com chassi FNM, alguns tão longos que só podiam atender certas linhas com trajeto viário adequado ao tamanho dos brutos. Foi dela também o pioneirismo de ter as únicas unidades do ônibus modelo Capri, fabricado pela empresa Tudônibus de Curitiba e era forte parceira de outras encarroçadoras como Nimbus e Incasel, ambas fabricantes do Rio Grande do Sul.

A ANFITRIÃ GLÓRIA

Em 1949, os irmãos Gulin tornaram-se concessionários de serviço público de transporte de passageiros em ônibus, na cidade de Curitiba. Em 13 de junho de 1957, nasceu a Mecânica Glória que, em 1964, recebeu o nome de Transporte Coletivo Glória. Em 1974, a empresa participou da implantação do sistema de ônibus expresso, que tem entre seus ícones o ônibus biarticulado. E, ao longo das décadas, concentrou esforços em constantes avanços em frota, qualidade e treinamento de colaboradores. E agora, gentilmente, cede o espaço de sua garagem no bairro Bom Retiro, para um dos mais tradicionais eventos do setor de veículos antigos do Brasil.

HISTÓRICO DA EXPONI

Tradicional evento do setor, a Exponi teve sua última edição em 2018 na cidade de Campo Largo, com exposição de 58 ônibus. “Nesta última edição atingimos a marca de 4 toneladas de alimentos arrecadados para instituições sociais e reunimos mais de 350 veículos, incentivando cada vez mais empresas e particulares a buscar, reformar e preservar antigos ônibus”, diz Osvaldo Born, um dos idealizadores da exposição.

A expectativa dos organizadores na 9ª Exponi é apresentar cerca de 50 ônibus, desde veículos antigos preservados e restaurados por empresas até modelos recém incorporados às frotas de operação de linhas regulares e turismo. O evento será uma oportunidade para os visitantes conhecerem as tendências tecnológicas e de conforto dos veículos mais modernos disponíveis no mercado, e ainda recordar os pioneiros do transporte coletivo no Brasil.

Diante das permanentes discussões que envolvem o transporte coletivo e a mobilidade em nosso país, a Exponi se apresenta como um espaço diferenciado de exposição de veículos mostrando como a maioria das empresas está preocupada em oferecer as melhores opções de transporte coletivo à população, seja ele no modal urbano ou rodoviário, seguindo as regras definidas pelo poder público.

Participam do evento expositores particulares e empresas da região metropolitana de Curitiba, de outras cidades do estado do Paraná e de Santa Catarina. “Buscamos constantemente trazer os mais variados veículos que tem algo de interessante em suas características ou por sua história e é claro que a busca acontece em outros estados também”, diz Reinaldo Penhalves, da equipe organizadora.

O evento sempre reserva surpresas. Na 7ª edição, por exemplo, a empresa CCD levou um biarticulado de Curitiba especialmente para a exposição em Joinville e inclusive fez um roteiro pela cidade para que os participantes do evento, alguns que nunca tinham entrado em um veículo do tipo, pudessem dar uma volta. “Em 2018 apresentamos um veículo da década de 70, totalmente recuperado com peças e layout interno fiel a quando era zero quilômetro, após um intenso trabalho de pesquisa e conversa com pessoas que lembravam de detalhes da época. Tal veículo, modelo Gabriela da fabricante Caio e com chassi Mercedes Benz, recebeu inclusive a pintura tradicional dos ônibus urbanos de Curitiba da época, com faixas verde e amarelo e ficou pronto na noite anterior ao evento, sendo apresentado com a grande surpresa para a Exponi 8” revela Eduardo Tows, o terceiro integrante da equipe que organiza o evento e proprietário do ônibus em questão.

Serviço:

Data: dia 14 de março de 2020

Horário de abertura ao público: 10h às 16h

Local: Transporte Coletivo Glória – Filial Teffé

Endereço: Rua Doutor Roberto Barrozo, 1239, bairro Bom Retiro, Curitiba, Paraná.

O ingresso para o evento são 2 quilos de alimentos, que serão encaminhados a instituições de assistência social na região de Curitiba.

Mais informações podem ser obtidas no site www.omnibus.com.br

Sobre o Omnibus do Brasil

O Omnibus do Brasil promove a preservação da história do transporte por ônibus. Foi fundado em 1991 na cidade de Curitiba e organiza eventos que reúnem pessoas interessadas na troca de informações, idéias e materiais sobre ônibus, tanto entusiastas, empresários, profissionais do setor de transporte e colecionadores de veículos. Mantém também uma página na internet com informações do setor de transporte coletivo de passageiros.

Sobre a Exponi

A Exponi é realizada desde 2004. Está na 9ª edição. O evento costuma receber visitantes de todo o Brasil e serve de mídia espontânea (a maioria dos visitantes mantém blogs, sites e publicações especializadas no setor) para empresas de ônibus divulgarem sua marca e o cuidado que dispensam com seus veículos.