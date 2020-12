Feliz Navidad: o natal na Espanha

Chegou o período do ano mais esperado por todo o mundo! Época em que a maioria das pessoas buscam esperança de dias melhores e idealizam novos sonhos e planos para a fase que está por vir. Apesar os sentimentos e desejos em comum ao redor do mundo, esse artigo irá tratar de como a Espanha comemora seu período natalino e suas principais tradições nessa época repleta de magia e significados.

Muitas das suas superstições são semelhantes ao mês de dezembro no Brasil. Presentear crianças e entes queridos, criar expectativa em grandes prêmios de loterias, comer uvas para fazer pedidos na virada do ano, são algumas das ações que brasileiros também compartilham a fim de ter um novo ano abençoado.

Porém, assim como toda cultura, os espanhóis possuem rituais bem específicos e próprios. Para começar, vamos esclarecer como você pode desejar “Feliz natal” a um espanhol. A maior curiosidade é que o cumprimento dependerá da região da Espanha que você está. Podes desejar em geral um “Feliz Navidad“; mas se visitar a Catalunha deves dizer “Bon Nadal”; na Galiza “Bo Nadal” e no País Basco os habitantes locais dizem “Eguberri on”.

O período natalino espanhol acontece entre os dias 24 de dezembro a 6 de janeiro.

Os Reis Magos

A maior diferença que o Natal da Espanha tem da maioria dos países é o fato de não ser o Papai Noel o símbolo da época para as crianças. A magia e a entrega dos presentes ficam sob responsabilidade dos três Reis Magos. O ritual de entrega dos presentes para as crianças é o momento de maior expectativa entre elas. Porém, ela não acontece no dia 25 de dezembro e sim no dia 6 de janeiro, quando é comemorado o dia de chegada dos Reis Magos.

No dia 5 de janeiro celebra-se a “Cavalgata de Reyes”, um desfile organizado em todas as vilas e cidades da Espanha. Carros alegóricos com decorações extravagantes, fantasias, máscaras, música e muitos doces, servem como recepção aos Três Reis Magos.

Num ano tão difícil, como foi 2020, por causa da pandemia pelo covid-19, onde a maioria das crianças precisaram ficar isoladas por muitos meses, espera-se que esse período natalino seja oxigênio para elas, trazendo esperança em tempos melhores.

Comidas Típicas

Durante o Natal são preparadas verdadeiras iguarias. Na sua véspera existem alguns pratos típicos, como o presunto, marisco ou peixe e, para sobremesa, o delicioso turrón de amêndoa e Roscón de Reyes, o qual seria um bolo semelhante ao Bolo Rei português, recheado com nata. Tal como acontece com o Bolo Rei, na massa existem duas pequenas surpresas: um brinquedo e uma fava. Quem encontra o brinquedo é autorizado a usar a coroa, mas quem encontra a fava tem de pagar o roscón do próximo ano.

Portal de Belén

O Portal de Belén é uma decoração natalícia muito típica na Espanha. Assim como o presépio, consiste em pequenas figuras que representam o nascimento de Jesus. Pode ser construído apenas com Maria, José e a manjedoura com o Menino Jesus ou pode ser bastante elaborada, com desertos, lagos, os Três Reis Magos, animais, e até o “Caganer”, a figura de um homem defecando na rua (você entenderá melhor essa tradição continuando a leitura).

Caga Tió

Em Catalunha, existe uma tradição considerada muito esquisita para quem não é da região. Um tronco de árvore decorado com uma cara e pernas, que se coloca dentro de casa ou no jardim, coberto com uma manta para que não tenha frio. Chama-se “Caga Tió” ou, para ser mais preciso, “o tronco que caga”. No dia de Natal, as crianças catalãs batem no tronco com paus e cantam uma canção que implora ao tronco que defeque doces. Depois, retiram a manta e encontram os doces que pediram.

Dia das mentiras

Muitas culturas compartilham a tradição de celebrar um dia de mentiras inofensivas. Em Portugal e na maioria dos países este dia é celebrado em 1º de abril, mas na Espanha o Dia das Mentiras é comemorado dia 28 de dezembro, dentro do período natalino, “o Día de los Santos Inocentes”.

Misa del Gallo

Os Três Reis Magos, o Portal de Belén, o Día de los Santos Inocentes são todas tradições natalícias espanholas derivadas da religião católica. E como parte da tradição cristã, muitas pessoas vão, na noite da Véspera de Natal, à Misa del Gallo, semelhante a Missa do Galo que acontece no Brasil, à meia-noite. Nesta missa, os espanhóis reafirmam a sua fé e celebram o nascimento de Jesus Cristo.

