FIESC institui comitê de desenvolvimento regional do planalto norte

A Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) instituiu oficialmente o Comitê de Desenvolvimento Regional do Planalto Norte, que é o segundo em formação no Estado. Trata-se de um conselho estratégico, formado por empresários, prefeitos e secretários municipais de desenvolvimento econômico de sete cidades da região, com a visão de contribuir com a busca de soluções para o desenvolvimento da indústria catarinense e dos municípios.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O lançamento da iniciativa aconteceu no dia 29 de julho, no auditório do Sindusmobil, em São Bento do Sul, com a presença do presidente da FIESC, sua diretoria executiva e a vice-presidência do Planalto Norte. Os prefeitos municipais e demais convidados participaram de forma virtual em respeito aos protocolos de distanciamento.

O presidente da FIESC destacou que o objetivo é, de forma integrada, identificar problemas e buscar soluções conjuntas que fortaleçam a economia da região. “A união da iniciativa privada com o poder público é que dará as diretrizes para impulsionar o desenvolvimento regional”, avalia Mario Cezar de Aguiar.

O Comitê de Desenvolvimento Regional integra o projeto das Rotas Setoriais da FIESC, que integram os segmentos que têm maior representatividade na economia de cada região. No Planalto Norte são cinco rotas setoriais: móveis e madeira; metalmecânica e metalurgia; têxtil e confecção; produtos químicos, plásticos e cerâmica; e indústrias emergentes.

Com a participação dos empresários e dos representantes do poder público municipal, será possível identificar demandas que possam ser atendidas pelas entidades da FIESC, como Senai e Sesi. “É um trabalho que abre horizontes para a indústria e a comunidade, pois juntos estaremos buscando novas oportunidades de evolução e desenvolvimento regional”, destacou Arnaldo Huebl, vice-presidente da FIESC para o Planalto Norte.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -