Galão de água padronizado garante direito dos consumidores

O envase de água mineral em Santa Catarina é uma das principais atividades de minérios do estado. Com 21 indústrias no estado, a regulamentação da concorrência e a padronização dos vasilhames de 20 litros têm sido as mais importantes bandeiras da Associação Catarinense das Indústrias de Água Mineral, a Acinam.

Os efeitos da campanha já estão sendo sentidos no mercado. Com mais de 200 mil vasilhames disponíveis em todo o Estado, a associação acredita na conscientização dos consumidores e busca evitar que fiquem reféns de determinadas marcas, inibindo a ação antiética entre a concorrência.

Julgando desleal a colocação de galões exclusivos sem o conhecimento do consumidor, o real dono do garrafão, a associação reforça a campanha, orientando a população a procurarem por recipientes com a marca Acinam, já disponibilizados por 14 indústrias catarinenses.