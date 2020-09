Garante-SC amplia sua área de atuação; Mafra está entre as cidades

A Garante-SC – Sociedade de Garantia de Crédito está ampliando o acesso ao crédito às empresas catarinenses através da expansão de sua área de abrangência. Além das regiões Planalto Norte e Norte, agora sua atuação se estende ao Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul. “Queremos dar condições dos pequenos empreendedores a consolidarem sua atuação no mercado, estimulando o desenvolvimento sustentável da economia catarinense”, esclarece o presidente da instituição, Jonny Zulauf, que também preside atualmente a Facisc – Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina.

A Garante-SC foi originalmente constituída como GaranteNorte-SC, em 2016 na cidade de São Bento do Sul. Suas operações iniciaram em 2018, com suporte e estímulo do Sebrae nacional. Com a ampliação de sua atuação e aporte de novos fundos, foi criada a nova denominação para fortalecer a presença da instituição em várias regiões catarinenses. A Garante-SC concedeu mais de R$ 10 milhões em garantias e, nesses dois anos de atividades, obteve R$ 25 milhões em solicitações de crédito, atendendo mais de 300 micro, pequenas e médias empresas e microempreendedores individuais.

Viabilizar de forma facilitada o acesso ao crédito por meio de cartas de garantia de crédito, trazendo melhores condições de prazo e taxas reduzidas de juros aos pequenos empreendedores, é o objetivo da atuação da Garante-SC. Os recursos podem ser utilizados como capital de giro, investimentos mistos e investimentos fixos, incluindo aquisição de máquinas, equipamentos, veículos e reformas. As operações da Garante-SC são realizadas pelas cooperativas de crédito conveniadas e pelo BRDE. “São transações legais, autorizadas e controlados pelo Banco Central”, ressalta Zulauf.

Atualmente a Garante-SC atua em parceria com as cooperativas Acredicoop, Civia, Sicoob Credicanoinhas, Sicoob Credinorte, Sicoob Crediplanalto, Sicoob São Miguel, SicrediNorte, Viacredi e Únilos. A instituição mantém ainda parceria com o Sebrae, Facisc e Acate – Associação Catarinense de Tecnologia. Também são parceiras as Associações Empresariais de Araquari, Blumenau, Canoinhas, Campo Alegre, Corupá, Garuva, Itaiópolis, Itapoá, Joinville, Mafra, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul. Estão em fase de negociação os convênios com as Associações de Criciúma e Tubarão, além da cooperativa Sicoob Maxicrédito. As novas parcerias, que estão sendo firmadas, ajudam a ampliar ainda mais a presença da Garante-SC nas regiões catarinenses.