Governadores da região Sul adotam aliança interestadual para combate ao COVID-19

Aumento significativo no número de casos da variante do vírus gera preocupações em regiões catarinenses

Em webconferência na manhã desta terça (23), o governador Carlos Moisés se reuniu com os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Junior, do Paraná. O assunto em pauta foi a situação atual da pandemia e as medidas que serão adotadas para enfrentar o novo coronavírus que chegou a região Sul do país.

Durante a reunião, ações coordenadas foram definidas, como a criação de um grupo interestadual com os secretários de Saúde e equipes dos três estados para facilitar a troca de informações por meio de boletins diários e relatórios atualizados constantemente. Além disto, um documento será enviado ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com as demandas e necessidades da região, como insumos, medicamentos, equipamentos, UTI Covid, vacinação, entre outras.

“Trocamos experiências sobre as ações de cada estado. Precisamos nos unir e adotar as melhores estratégias para conter o vírus e proteger a população. Santa Catarina tem a menor taxa de letalidade do país e teve destaque nacional como uma das melhores gestões diante da pandemia. Mas precisamos do apoio de todos para frear o aumento dos casos da Covid-19. O momento pede união e solidariedade”, destacou o governador Carlos Moisés.

No sábado (21), o Governo de Santa Catarina divulgou o número de casos confirmados com a nova variante do coronavírus e seu aumento para 51 no número de infectados compatíveis. Depois de sequenciada, esta cepa do vírus encontrada pela primeira vez no Brasil em Manaus, mostrou um nível superior de transmissibilidade em relação ao vírus original, mas não possuí variação no quadro de sintomas ou qualquer resistência às vacinas.

