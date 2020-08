Governo de SC autoriza retomada do transporte coletivo interestadual de passageiros

Está autorizada, por parte do Governo do Estado, a retomada do transporte coletivo interestadual de passageiros a partir desta segunda-feira, 3. A liberação do transporte interestadual é de competência da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) e, no cenário de enfrentamento à Covid-19, pode ser restringida pelos municípios. A determinação está prevista no decreto 630 do Governo do Estado, de 1 de junho.

“O entendimento do Estado é de que o uso do ônibus interestadual tem características rodoviárias e o fator de controle é muito mais efetivo se comparado com o transporte urbano, por isso não foi vinculado ao cenário gravíssimo. No rodoviário é mais fácil controlar a demanda e o acesso das pessoas, bem como a operação de desinfecção dos veículos, por exemplo. Mas se a administração municipal entender que a realidade local ainda não comporta este serviço, poderá fazer a restrição”, explica o secretário da Infraestrutura, Thiago Vieira.

As normas sanitárias e de prevenção para as empresas e passageiros serão publicadas pela SIE no Diário Oficial do Estado.