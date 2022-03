Governo de SC é alvo de campanha de fake news via mensagens de celular

O Governo do Estado vem sendo alvo de um movimento orquestrado de divulgação de informações distorcidas e inverídicas enviadas, principalmente, via aplicativos de mensagens de celular.

Os textos, sempre acompanhados de arte que tenta imitar a logomarca de veículos de imprensa tradicionais, a fim de confundir o leitor e tentar conferir credibilidade à notícia falsa, buscam prejudicar a imagem do Governo do Estado e do governador Carlos Moisés, divulgando ações e iniciativas que não foram realizadas.

Pelo menos cinco mensagens desta natureza circulam em grupos de WhatsApp e Telegram, todas com o mesmo layout e informações inverídicas.

Em ano eleitoral, as campanhas de desinformações tendem a aumentar. Por isso, antes de repassar qualquer mensagem, confira a veracidade do teor nas redes sociais do Governo do Estado ou entre em contato com a Secretaria de Estado da Comunicação.

Cuidado com as fake news. Não se deixe manipular por informações distorcidas ou mentirosas.

