Guia do Estudante 2018 divulga os melhores cursos superiores do País

A edição 2018 do Guia do Estudante acaba de chegar às bancas de todo o país, indicando os melhores cursos superiores. Publicada todos os anos, é considerada uma referência para os estudantes que vão prestar vestibular. O Guia faz a avaliação de bacharelado e licenciatura em Pedagogia, com exceção de outras licenciaturas e cursos superiores de tecnologia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A análise dos cursos é realizada por uma equipe de consultores, entre eles professores, coordenadores de cursos, diretores de departamentos e avaliadores do Ministério da Educação, levando em conta dados como corpo docente, produção científica e avaliações do MEC. A nota final é apresentada na forma de estrelas, indo de 3 a 5, que significam “bom”, “muito bom” e “excelente”. No total, foram avaliados 280 tipos de cursos.

No Estado, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi a campeã com 56 cursos estrelados. A Unicesumar, que possui 30 polos em Santa Catarina, com unidades em Mafra, São Bento do Sul, Curitibanos, Videira, Canoinhas, Lages e Caçador, conquistou 23 estrelas. Este ano, a Unicesumar teve 4 cursos estrelados a mais do que na edição anterior. “Os resultados mostram a seriedade com que trabalhamos a qualidade em todos os cursos da instituição, sejam presenciais ou no EAD”, avalia o diretor dos polos da região,  Andrey Schmitt.

O polo da Unicesumar em Mafra fica localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1355, na Vila Ferroviária. Telefone para contato: (47) 3645-0670 ou (47) 9 8857-0028 (WhatsApp).

Confira os cursos estrelados:

CURSOS ESTRELADOS NÚMERO DE ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO / PROCESSOS GERENCIAIS 4 AGRONOMIA 3 ARTES VISUAIS 4 BIOMEDICINA 4 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 4 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 3 DESIGN DE MODA 3 DIREITO 4 EDUCAÇÃO FÍSICA (B) 3 EDUCAÇÃO FÍSICA (L)) 4 ENFERMAGEM 3 ENGENHARIA ELÉTRICA 3 ENGENH MECATRÔNICA 3 FARMÁCIA 3 FISIOTERAPIA 3 FONOAUDIOLOGIA 3 JORNALISMO 3 MEDICINA VETERINÁRIA 3 MUSICA 4 NUTRIÇÃO 3 PEDAGOGIA 4 PSICOLOGIA 3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3

Fonte: Guia do Estudante 2018