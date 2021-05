Hemepar necessita de doações de sangue urgente

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) está precisando urgente de doações de sangue de qualquer tipo. Nesta semana, na Unidade de Curitiba, a redução no número de doadores foi de aproximadamente 50%.

“Lembramos que mesmo com a pandemia da Covid-19, as outras doenças não pararam, os traumas continuam acontecendo, transfusões continuam sendo necessárias, são 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos do Paraná que recebem bolsas de sangue e dependem da hemorrede”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A chefe da Divisão de Hemoterapia, Renata Pavese faz um apelo para que as pessoas procurem os Hemocentros e façam a doação.

“Nossos estoques estão baixíssimos, precisamos urgente da ajuda da população, nossa capacidade de coleta é de 180 bolsas por dia, ontem (quarta-feira – 05/05) foram apenas 61 bolsas coletadas e hoje até o momento apenas 35.”

SEGURANÇA – O Hemepar adaptou todo o fluxo de atendimento para trazer segurança na prevenção da Covid-19 na hora de doar. O agendamento é realizado online e o atendimento é feito com oito pessoas a cada meia hora para evitar aglomerações, utilização de álcool gel 70% e profissionais que atuam no atendimento devidamente paramentados.

COMO DOAR – O ideal é que cada pessoa doe sangue pelo menos duas vezes ao ano. O agendamento das doações pode ser feito no site da Secretaria de Estado da Saúde.

QUEM TOMOU VACINA PODE DOAR? – Pessoas imunizadas contra a Covid-19 podem fazer doações de sangue normalmente, desde que aguardem o período estipulado para cada tipo de vacina.

A Coranovac/ Butantan estabelece um prazo de 48 horas após o recebimento para que o cidadão possa fazer doação de sangue, a AstraZeneca/Fiocruz e a Pfizer/Comirnaty/BioNtech pedem o intervalo de sete dias para a doação.