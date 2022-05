IBGE divulga resultado final da seleção do Censo e vai convocar aprovados para treinamento

O IBGE divulga nesta sexta-feira (20), o resultado final do processo seletivo simplificado (PSS) do Censo Demográfico 2022. Os candidatos às vagas de recenseador, agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) devem consultar o resultado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora da seleção.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em caso de empate na nota final, respeitada a área de trabalho/município/UF escolhida, o primeiro critério de desempate obedecerá ao Estatuto do Idoso e a vaga irá para quem tiver idade igual ou superior a 60 anos completos até o último dia de inscrição. O segundo critério é a nota na disciplina Conhecimentos Técnicos seguida da nota em Língua Portuguesa e em Ética no Serviço Público. Todos os critérios de desempate podem ser consultados no edital do processo seletivo.

A próxima etapa será a de convocação. O IBGE chamará para o treinamento os candidatos aprovados dentro do número de vagas. Ao todo, mais de 621 mil pessoas concorreram às vagas distribuídas em 5.297 municípios do país. Serão 206.891 servidores temporários para o Censo, dos quais 183.021 recenseadores, que tem treinamento previsto de 18 a 22 de julho, 18.420 para ACS e 5.450 para ACM, ambos com treinamento previsto de 6 a 15 de junho.

Os demais candidatos aprovados serão mantidos em lista de espera, podendo ser chamados posteriormente, de acordo com o edital. O treinamento para recenseadores terá caráter eliminatório e classificatório e será realizado pelo IBGE em duas etapas: autoinstrução e presencial.

Para mais informações sobre as próximas etapas do concurso, consulte o edital do PSS no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Requisitos, salários e atribuições: as diferenças entre recenseador, ACM e ACS.

A prova para recenseador teve 50 questões, divididas em 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos. Já os candidatos a ACM e ACS responderam 60 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos.

O IBGE disponibilizou uma apostila de conhecimentos técnicos para que o candidato tenha acesso às informações necessárias para responder às questões sobre a operação censitária.

Para recenseador, o requisito era o ensino fundamental completo. O profissional ganha por produção, que pode ser simulado clicando aqui, e atuarão diretamente na coleta das informações, entrevistando os moradores dos domicílios.

Já para ser ACS e ACM, era necessário ter o ensino médio completo. Os salários serão de R$ 1.700 e R$ 2.100, respectivamente. Enquanto o ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

IBGE vai visitar mais de 70 milhões de domicílios no Censo 2022

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A partir de 1º de agosto, estima-se que 215 milhões de habitantes, em mais de 70 milhões de domicílios, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país. O Censo revelará as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo. Realizada a cada dez anos, a pesquisa é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios do país.