IBGE realiza pesquisa sobre Covid por telefone

Cerca de dois mil agentes do IBGE fazem contato por telefone com 193,6 mil domicílios de 3.364 municípios de todos os estados do país

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) solicitou à municipalidade apoio na divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) sobre a covid-19, em parceria com o Ministério da Saúde. A pesquisa, feita por telefone, o que evita o contágio pelo vírus, identifica pessoas que eventualmente tenham apresentado algum sintoma da doença e não procuraram atendimento de saúde, ficando invisíveis ao sistema. Outra meta da pesquisa é mapear os efeitos do coronavírus sobre a dinâmica do mercado de trabalho, como afetou a ocupação das pessoas, quais foram os setores da economia mais atingidos e como os trabalhadores pessoas estão se adaptando ao trabalho remoto.

A ligação é de apenas 10 minutos e o Ministério da Saúde poderá, a partir das informações, planejar de maneira mais eficaz o combate direto ao coronavírus. Em caso de dúvidas sobre a origem dos telefonemas, é possível verificar se o entrevistador é cadastrado no IBGE e evitar fraudes em https://respondendo.ibge.gov.br/entrevistador.html e pelo 0800 721 8181. Os canais permitem a confirmação da identidade dos agentes de coleta por meio do número de matrícula, CPF ou RG do entrevistador. É importante ressaltar que os entrevistadores não solicitam informações sigilosas ou de cunho pessoal, como dados bancários e opiniões políticas.

Dados divulgados em https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/ mostram que, no período de 7 a 13/6 , três milhões de pessoas com sintomas buscaram estabelecimentos de saúde. Destes, 30,1% procuraram atendimento em hospital público, privado ou ligado às forças armadas. No entanto, no mesmo período, 12,6 milhões de pessoas com sintomas não buscaram estabelecimentos de saúde. Destes, 83,1% decidiram ficar em casa. O período afastou 12,4 milhões de pessoas do trabalho devido ao distanciamento social e 8,5 milhões trabalharam remotamente. Mais de 18 milhões de pessoas ocupadas e não afastadas do trabalho trabalharam menos do que o habitual; 18,2 milhões não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade; 30,2 milhões de pessoas ocupadas tiveram rendimento menor e 38,7% dos domicílios recebem o Auxílio-Emergencial.

Mais informações em https://covid19.ibge.gov.br/doeseutempo/#pnad