IFC oferece 580 vagas em cursos técnicos gratuitos pra quem já fez o ensino médio

Até 11 de dezembro, serão aceitas as inscrições para o Processo de Seleção 2019 do Instituto Federal Catarinense (IFC). São oferecidas 580 vagas em cursos técnicos subsequentes (pra quem já terminou o ensino médio). Os interessados devem se inscrever pela internet, no Portal de Ingresso do IFC (http://ingresso.ifc.edu.br). Todos os cursos são totalmente gratuitos e isentos da taxa de inscrição.

Neste processo são oferecidos cursos de Administração, Agrimensura, Agropecuária, Automação Industrial, Cervejaria, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica e Segurança do Trabalho. As vagas são distribuídas entre os campi do IFC em Araquari, Blumenau, Brusque, Camboriú, Fraiburgo, Luzerna, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, São Francisco do Sul e Videira.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Seleção será feita por meio de sorteio público programado para 4 de janeiro, às 10h, na Reitoria do IFC, em Blumenau. O sorteio será realizado para os cursos nos quais o número de inscritos seja maior do que o número de posições disponíveis. Caso o número de inscritos seja menor ou igual ao número de vagas, todos estarão automaticamente aprovados. A divulgação do resultado final está prevista para 18 de janeiro de 2019. As matrículas dos aprovados em primeira chamada serão de 21 a 24 de janeiro de 2019.

Conforme estabelecido em legislação, 50% das vagas são reservadas para o sistema de Ações Afirmativas (cotas). Alguns dos cursos também têm reserva para candidatos oriundos da agricultura familiar. Os detalhes sobre as ações afirmativas estão no Edital do Processo Seletivo.

Todas as informações sobre o andamento do Processo de Seleção são publicadas no Portal de Ingresso (http://ingresso.ifc.edu.br)

Serviço

Processo de Seleção IFC 2019

Vagas para cursos técnicos subsequentes

Inscrições: até 11 de dezembro de 2018

Seleção por sorteio público: dia 4 de janeiro, às 10h.

Taxa de inscrição: não há

Edital e demais informações no Portal de Ingresso (http://ingresso.ifc.edu.br)