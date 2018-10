IFC oferta primeira pós-graduação em Treinador e Instrutor de Cães-guia da América Latina

Você gosta de cães-guia e tem interesse em trabalhar na área? O Instituto Federal Catarinense (IFC) está com as inscrições abertas, até 22/10, para a pós-graduação, em nível de especialização, em Treinador e Instrutor de Cães-guia. De acordo com o coordenador do curso, Marcio Pereira Soares, essa é a primeira pós-graduação na área da América Latina.

“O curso é totalmente gratuito e tem como objetivo formar profissionais para atuar como especialistas em treinamento de cães-guia e como instrutores de duplas, entre pessoa com deficiência visual e o cão-guia. As aulas são ministradas no Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-guia, em Camboriú, Santa Catarina”, destacou o coordenador.

Para participar do processo seletivo, o candidato necessita ter o ensino superior completo em qualquer área. O curso é ministrado em período integral e tem duração de 2 anos e meio. Clique aqui (https://sig.ifc.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/view.jsf ) para fazer a inscrição.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Segundo Marcio Soares, o número de profissionais atuantes no país ainda é escasso e a demanda é alta. “Estima-se que temos em torno de 120 a 150 cães-guias atuantes no Brasil. O número ainda é muito baixo em relação aos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, dados do Censo 2010), em que apontam a existência de mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegos e seis milhões com baixa visão.

Com a oferta da pós-graduação, o IFC Camboriú pretende aumentar não somente o número efetivo de profissionais, mas também a quantidade de cães-guia atuantes no país, contribuindo com o desenvolvimento da tecnologia assistiva e com a inclusão de pessoas com deficiência visual.

SOBRE O CURSO

O curso de pós-graduação em Treinador e Instrutor de Cães-guia é pioneiro na América Latina. Já formou oito servidores públicos federais para atuação nos outros seis Centros de Treinamento dos Institutos Federais (IFs) do Brasil e 27 duplas compostas por pessoas com deficiência visual e cão-guia, alocados em diversas regiões do sul do país.

Modalidade: pós-graduação em nível de especialização (lato sensu)

Duração: 2 anos e meio

Período: integral

Requisitos: Ensino superior completo em qualquer área

Curso gratuito

Inscrições: clique aqui (https://sig.ifc.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/view.jsf )

Confira aqui a matriz curricular do curso (http://www.camboriu.ifc.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/Matriz-curricular.pdf)

MORADIA ESTUDANTIL

O Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Camboriú oferta moradia estudantil aos candidatos que preencherem os requisitos estabelecidos em edital. A concessão de moradia não está vinculada à matrícula. Além da moradia, o aluno também terá direito à alimentação (03 refeições) no refeitório do campus.