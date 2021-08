IFSC está com inscrições abertas para cursos superiores e técnicos gratuitos

São 742 vagas em cursos de graduação via Sisu, e mais de 1.500 vagas em cursos técnicos

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está com oportunidades de estudo para quem quer fazer um curso superior ou técnico, com inscrições abertas a partir desta terça-feira (3 de agosto). Todos os cursos terão início no segundo semestre deste ano.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

São 742 vagas abertas em 19 cursos superiores nas cidades de Chapecó, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Palhoça e São José. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até o dia 6 de agosto. Os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020.

Para os cursos técnicos, as inscrições devem ser feitas no sistema do IFSC até 30 de agosto. São 1.577 vagas nas cidades de Canoinhas, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Lages, São Carlos, São José e Tubarão. A relação completa dos cursos técnicos com vagas abertas está no Edital 14/2021/2, que regulamenta as normas do processo seletivo.

Todos os cursos são gratuitos. Não há cobrança de taxa de inscrição para participar dos processos seletivos.

Tipos de cursos técnicos

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As vagas do Edital 14/2021/2 são para cursos técnicos de três tipos: integrados, concomitantes e subsequentes.

Os cursos técnicos integrados são voltados a quem já concluiu o ensino fundamental. Esses cursos contemplam a formação do ensino médio de forma articulada com a formação técnica.

Por sua vez, os cursos técnicos concomitantes são voltados a quem está cursando o ensino médio em outra escola. Nesse tipo de oferta, os estudantes recebem apenas a formação de técnico no IFSC, enquanto continuam o ensino médio na outra instituição.

Já os cursos técnicos subsequentes são voltados a quem já tem o ensino médio completo e deseja fazer apenas a formação técnica.

Cotas

O IFSC reserva um percentual das vagas dos cursos superiores e técnicos para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas. Para concorrer a essas vagas, é preciso informar a opção pelo sistema de cotas no ato da inscrição.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Cronogramas

O cronograma do processo seletivo para cursos superiores via Sisu está detalhado no Edital 13/2021/2. Após o período de inscrições (de 3 a 6 de agosto), o resultado da primeira chamada será divulgado em 10 de agosto. Os aprovados deverão fazer matrícula entre 11 e 16 de agosto. Todas as normas estão no Edital 13/2021/2.

Já para os cursos técnicos, o processo seletivo será por sorteio eletrônico realizado em 31 de agosto. O resultado da primeira chamada sairá em 1º de setembro, e os selecionados deverão matricular-se entre 2 e 8 de setembro. Todas as instruções e demais informações desse processo seletivo estão no Edital 14/2021/2.

Saiba mais

Cursos superiores do IFSC – 2021/2

Câmpus Chapecó

Engenharia de Controle e Automação – 40 vagas

Câmpus Florianópolis

Engenharia Elétrica – 40 vagas

Engenharia Eletrônica – 40 vagas

Engenharia Mecatrônica – 40 vagas

Engenharia Civil – 40 vagas

Design de Produto – 30 vagas

Eletrônica Industrial – 36 vagas

Sistemas de Energia – 40 vagas

Câmpus Gaspar

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas

Processos Gerenciais – 40 vagas

Câmpus Itajaí

Engenharia Elétrica – 40 vagas

Câmpus Jaraguá do Sul – Centro

Física (licenciatura) – 40 vagas

Design de Moda – 40 vagas

Câmpus Jaraguá do Sul – Rau

Fabricação Mecânica – 40 vagas

Engenharia Elétrica – 40 vagas

Câmpus Joinville

Engenharia Mecânica – 40 vagas

Gestão Hospitalar – 40 vagas

Câmpus Palhoça Bilíngue

Produção Multimídia – 40 vagas

Câmpus São José

Engenharia de Telecomunicações – 36 vagas

Cursos técnicos do IFSC – 2021/2

Câmpus Canoinhas

Técnico concomitante em Edificações – 40 vagas (noturno)

Técnico concomitante em Manutenção e Suporte em Informática – 40 vagas (vespertino)

Câmpus Chapecó

Técnico integrado em Informática – 35 vagas (vespertino)

Técnico subsequente em Mecânica – 25 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Eletroeletrônica – 25 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Segurança do Trabalho – 40 vagas (noturno)

Câmpus Florianópolis

Técnico integrado em Edificações – 32 vagas (vespertino)

Técnico integrado em Eletrônica – 25 vagas (vespertino)

Técnico integrado em Eletrotécnica – 36 vagas (matutino) e 18 vagas (vespertino)

Técnico integrado em Química – 32 vagas (matutino)

Técnico integrado em Saneamento – 32 vagas (matutino)

Técnico subsequente em Edificações – 40 vagas (matutino) e 40 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Agrimensura – 15 vagas (matutino) e 15 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Mecânica – 28 vagas (vespertino) e 28 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Eletrônica – 40 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Eletrotécnica – 36 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Desenvolvimento de Sistemas – 30 vagas (vespertino)

Técnico subsequente em Manutenção Automotiva – 36 vagas (matutino)

Técnico subsequente em Meio Ambiente – 25 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Meteorologia – 40 vagas (matutino)

Técnico subsequente em Saneamento – 30 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Segurança do Trabalho – 32 vagas (noturno)

Câmpus Florianópolis-Continente

Técnico subsequente em Confeitaria – 40 vagas (vespertino)

Técnico subsequente em Restaurante e Bar – 40 vagas (vespertino)

Técnico subsequente em Nutrição e Dietética – 40 vagas (vespertino)

Câmpus Itajaí

Técnico integrado em Mecânica – 40 vagas (integral)

Técnico integrado em Recursos Pesqueiros – 40 vagas (integral)

Técnico subsequente em Eletroeletrônica – 40 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Mecânica – 40 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Aquicultura – 40 vagas (noturno)

Câmpus Lages

Técnico concomitante em Informática para Internet – 40 vagas (vespertino)

Técnico subsequente em Eletromecânica – 40 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Biotecnologia – 40 vagas (noturno)

Câmpus São Carlos

Técnico concomitante em Edificações – 40 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Agropecuária – 40 vagas (noturno)

Câmpus São José

Técnico integrado em Telecomunicações – 36 vagas (matutino)

Técnico subsequente em Telecomunicações – 30 vagas (noturno)

Técnico subsequente em Refrigeração e Climatização – 54 vagas (noturno)

Câmpus Tubarão

Técnico concomitante em Administração – 23 vagas (vespertino)

Técnico concomitante em Desenvolvimento de Sistemas – 23 vagas (vespertino)

Técnico subsequente em Logística – 40 vagas (noturno)

Para conhecer mais sobre cada curso, acesse nosso Guia de Cursos.