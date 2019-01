IFSC oferece 1.884 vagas pelo Sisu

De 22 a 25 de janeiro, estarão abertas as inscrições para os cursos superiores do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). São 1.884 vagas em cursos gratuitos em 19 cidades catarinenses.

A inscrição é gratuita e será feita exclusivamente pela internet na página eletrônica do Sisu. Poderão concorrer às vagas somente os estudantes que tenham realizado todas as provas do Enem 2018 e que, cumulativamente, tenham obtido nota igual ou superior a 300,0 (trezentos vírgula zero) na prova de redação. Todos deverão ser portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente ou portadores de diploma de curso superior registrado no MEC, até a data da matrícula.

Antes de efetuar a inscrição, o estudante deverá verificar as informações constantes do Termo de Adesão do IFSC no Sisu.

O estudante deverá efetuar sua inscrição no Sisu especificando em ordem de preferência as opções de vaga na instituição, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência. É vedada ao estudante a inscrição em mais de uma modalidade de concorrência para o mesmo curso e turno, na mesma instituição de ensino e local de oferta. Durante o período de inscrição o estudante poderá alterar as suas opções, bem como efetuar o seu cancelamento.

Cotas

O Sisu também utiliza o sistema de cotas. O total de vagas ofertadas por curso e turno serão distribuídas para candidatos optantes pela Ampla Concorrência e pelo Sistema de Cotas para Escolas Públicas brasileiras, conforme edital.

Resultado

A divulgação dos candidatos selecionados na chamada única está agendada para 28 de janeiro, enquanto que a matrícula, dias 30, 31 de janeiro e 1 e 4 de fevereiro de 2019.

As vagas eventualmente não ocupadas ao final das chamadas regulares referentes ao processo seletivo Sisu 2019/1 serão preenchidas mediante utilização prioritária da lista de espera disponibilizada pelo Sistema de Seleção Unificada. Para constar da lista de espera o estudante deverá obrigatoriamente confirmar o interesse na vaga, durante o período especificado pelo edital do Sisu.

Confira o quadro de vagas, câmpus e cursos aqui.

Mais detalhes e informações sobre o processo constam no Edital 14.