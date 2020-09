Indústria catarinense cresce 10,1% em julho e avança acima da média nacional

Indicadores da produção industrial confirmam a retomada econômica em Santa Catarina. O setor teve uma expansão de 10,1% em julho, a maior da região Sul, na comparação com junho. Além disso, registrou um avanço superior à média nacional de 8%. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira, 09, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o governador Carlos Moisés, esses índices são resultado de um esforço do Governo do Estado em preservar vidas, em meio à pandemia, mas também assegurar a retomada segura das atividades econômicas, com foco na preservação do emprego e da renda dos catarinenses.

“A indústria não parou em Santa Catarina. Mantemos o funcionamento com protocolos específicos para garantir a segurança dos trabalhadores e o abastecimento do estado. Então o crescimento dessa atividade é fruto das ações do Governo, das entidades, das indústrias e da própria população, que respeita as orientações. Assim, conseguimos alcançar uma retomada econômica mais consistente e, ao mesmo tempo, garantimos que nenhum catarinense com Covid-19 ficasse sem atendimento”, ressalta o governador.

O estado aparece com o sexto maior crescimento entre os 15 locais pesquisados. Região Nordeste (17,5%), Ceará (34,5%) e Espírito Santo (28,3%) apresentaram as expansões mais acentuadas, seguidos por Amazonas (14,6%), Bahia (11,1%) e Santa Catarina (10,1%). Em junho, a indústria catarinense já havia crescido 10,3% na comparação com maio.

Apesar da retração em alguns segmentos industriais, quando comparado com julho de 2019, ou na comparação semestral, diversos setores estão reagindo. É o caso da fabricação de produtos alimentícios (2,4%); têxteis (2,0%); máquinas, aparelhos e materiais elétricos (27,7%); máquinas e equipamentos (20,4%); artigos de metal (8,1%); e materiais plásticos e de borracha (4,8%).

“Os demais setores industriais ainda estão em retração. Mas, de forma geral, se observa uma tendência generalizada de melhora nos dados de produção, com uma retração cada vez menor”, destaca o economista da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), Paulo Zoldan.

Construção Civil

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apontou uma variação de 0,94% em agosto, no estado de Santa Catarina. Nos últimos 12 meses, acumulou alta de 2,44%. Já no ano, o acumulado ficou em 1,64%.