Ingresso a quase 400 vagas na Udesc pela nota do Enem abre inscrição em 29 de janeiro

Candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 poderão se inscrever gratuitamente para a primeira edição de 2018 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro, no site do Ministério da Educação (MEC).

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) é uma das 130 instituições com oportunidades nessa edição, oferecendo quase 400 vagas de 43 graduações para o primeiro semestre deste ano, em Balneário Camboriú, Chapecó, Florianópolis, Ibirama, Joinville, Lages, Laguna, Pinhalzinho e São Bento do Sul. Confira o edital.

Das vagas de cada curso da Udesc, 20% delas estão destinadas para candidatos que tenham feito integralmente o ensino médio na rede pública e 10% são oferecidas para candidatos negros.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO

Cada participante poderá escolher até duas opções de cursos de graduação no Sisu, conforme as notas de corte. O desempenho dos candidatos no Enem será publicado em 19 de janeiro.

Somente poderá concorrer na seleção do MEC quem fez todas as provas do Enem neste ano, conseguir nota acima de zero na redação e tiver certificado de conclusão do ensino médio para a matrícula na universidade.

NOTA DE CORTE, RESULTADO E LISTA DE ESPERA

Durante o período de inscrições, a classificação parcial e a nota de corte do Sisu serão divulgadas diariamente para consulta no site do MEC. O resultado da primeira chamada será publicado em 2 de fevereiro, enquanto a matrícula poderá ocorrer entre 5 e 7 de fevereiro.

De 2 a 16 de fevereiro, ficará aberto o prazo para participar da lista de espera dos cursos. A convocação para as vagas que não forem preenchidas está prevista para começar em 20 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.