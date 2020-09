Iniciada a Campanha do Brinquedo da Polícia Militar de Santa Catarina

Compartilhar no Facebook

Neste mês de setembro, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) está realizando a campanha de arrecadação de brinquedos que serão destinados a instituições de proteção à infância. A ação social vai até o dia 9 de outubro.

Os donativos podem ser entregues em todas as unidades da instituição. Vale destacar que os materiais doados podem ser novos ou usados (em bom estado), devendo estar higienizados, conforme medida de prevenção ao novo coronavírus.

Mais do que cumprir sua missão na Segurança Pública, a PMSC se importa com o futuro da sociedade, seja preservando a ordem em todo o território catarinense, seja levando alegria as crianças pelo Estado.

Em Mafra a PM fica localizada na Avenida Frederico Heyse, 111 – Centro.