Inscrições abertas para a 3ª edição do concurso “Entre Lendas do Paraná”

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do concurso “Entre Lendas do Paraná”, uma iniciativa do Sesc PR, em parceria com a Academia Paranaense de Letras, que vai selecionar 105 ilustrações de lendas, mitos, locais, fatos ou personalidades históricas próprias do Paraná. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de setembro de 2020 no site do Sesc Paraná, ou por envio via correio às Unidades, conforme edital.

Uma das novidades deste ano é que o concurso está aberto a qualquer pessoa que resida no estado do Paraná, devendo escolher uma das seguintes categorias no ato da inscrição: estudantes do Sesc, trabalhador do comércio e dependentes, público em geral ou ilustração digital.

O número de selecionados também foi ampliado neste ano, passando de 90 para 105 ilustrações, seguindo classificação por categoria conforme edital. Esta seleção irá compor a coletânea Sesc Paraná 3ª edição. O resultado será divulgado no mês de novembro no site do Sesc. Além de ter as obras expostas nas plataformas digitais da instituição, os vencedores receberão a coletânea 2020 e um troféu de participação.

Para realizar a inscrição e acessar o edital, basta acessar o link https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-de-ilustracoes-para-cartoes-postais-concurso-entre-lendas-do-parana-3o-edicao/ e dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail entre.lendas@sescpr.com.br.

1 de 4