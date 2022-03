Inscrições abertas para o curso de atendimento a emergências on-line dos Bombeiros Militares

As inscrições para a terceira edição do Curso Básico de Atendimento a Emergências do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) estão abertas e vão até 30 de novembro. Diferente de outras edições, desta vez o curso se manterá aberto durante todo o ano e poderá ser feito até o dia 15 de dezembro.

Para fazer o curso é preciso ser maior de 16 anos e preencher o cadastro no site ensinovirtual.cbm.sc.gov.br. Depois é necessário se inscrever no curso dentro da plataforma.

O curso é aberto ao público e habilita as pessoas a atuarem em emergências relacionadas a primeiros socorros, incêndios, manuseio de sistemas de prevenção contra incidentes, entre outros. O comando do CBMSC entende que, em certas ocasiões, vidas podem ser salvas nos poucos minutos de deslocamento da equipe de plantão. Por conta disso, a corporação acredita que a edição do ano passado foi um marco para Santa Catarina, já que todas as 295 cidades catarinenses tiveram menos um inscrito.

As aulas são no formato de auto aprendizagem, sendo assim, sem intervenção de professores ou tutores e sem necessidade de horário específico. O próprio ambiente virtual conduz o aluno à aprendizagem dos conteúdos. Os cursistas devem ter a nota final acima de 7 para obter o certificado emitido digitalmente. Com a certificação o aluno está habilitado para atuar como agente comunitário de proteção civil ou ainda como brigadista voluntário.

Outra vantagem do curso a distância é que é pré-requisito para que os cidadãos possam se candidatar para fazer o Curso de Bombeiro Comunitário, também gratuito e que permite a prestação de serviço voluntário nos quartéis do CBMSC.

16 mil pessoas certificadas em 2021

Quando o curso foi lançado, foram 5 mil vagas, que se esgotaram em menos de 24 horas. Já a segunda edição, tinha vagas ilimitadas, o que resultou em cerca de 16 mil pessoas, desde o lançamento no formato de ensino a distância em junho de 2021.

Além de catarinenses, o curso conseguiu expandir os conhecimentos do CBMSC para outros estados e até mesmo outros países, como Argentina, Uruguai, Haiti e Arábia Saudita. Foram aproximadamente 81 inscritos por dia no sistema interno Ambiente Virtual de Aprendizageme, desde a primeira edição, iniciada em junho de 2021.