Inscrições abertas para os cursos livres da Defesa Civil de Santa Catarina

Integrando a Operação Primavera 2020, a Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) abre as inscrições para o curso de Proteção e Defesa Civil na modalidade a distância. A coordenação está a cargo da Diretoria de Gestão de Educação. A iniciativa é destinada às pessoas que tenham interesse ou que atuem com essa temática.

De acordo com o diretor de gestão de educação da DCSC, Alexandre Corrêa Dutra, o curso busca promover uma mudança cultural e incentivar a autoproteção dos catarinenses. “Esta capacitação reforça a relevância em função de Santa Catarina ser um dos estados do Brasil com maior recorrência de desastres. Estes fatores demonstram a necessidade da população estar preparada e protegida para os mais diferentes tipos de situações”, declarou Corrêa. Devido as características meteorológicas do território catarinense a iniciativa busca fornecer subsídios técnicos para a população para atuar durante eventos extremos

É um curso livre, realizado sem tutoria, e o aluno desenvolve o percurso de aprendizagem de acordo com o tempo livre. Ele está organizado em 5 lições, sendo uma lição introdutória de ambientação para a educação a distância e quatro sobre as temáticas de proteção e defesa civil.

“Buscamos com esse curso capacitar os alunos para a atuarem de forma eficiente e eficaz na gestão de riscos e desastres, oferecendo ferramentas que auxiliem a compreender e a elaborar estratégias de planejamento, preparação e resposta para populações afetadas por desastres”, explicou o chefe da DCSC, Aldo Batista Neto. Segundo ele, outros cursos estão sendo planejados e serão disponibilizados em breve.

Os pré-requisitos para o curso são a formação ou interesse na área de Proteção e Defesa Civil, acesso à internet, disciplina e organização. Após a aprovação nas atividades avaliativas o aluno receberá certificação de 50 horas, emitida pela DCSC.

As inscrições iniciam dia 28 de setembro, no endereço eletrônico http://moodle.sdc.sc.gov.br/

Curso para Condutores de Veículos Oficiais

A Defesa Civil de Santa Catarina também está disponibilizando o curso para condutores de veículos oficiais. O curso aborda a Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Noções de Primeiros Socorros, Produtos Perigosos, Psicologia no Trânsito e Condução de Veículos 4X4. O objetivo é aprimorar os conhecimentos relativos à condução de veículos oficiais e promover o uso correto de veículos com tração integral nas quatro rodas. A capacitação possui a carga horária de 70 horas. As inscrições podem ser realizadas através do endereço eletrônico http://moodle.sdc.sc.gov.br/. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail ead.dc@defesacivil.sc.gov.br.