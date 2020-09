Inscrições para a 3ª edição do Concurso Entre Lendas vão até o dia 30 de setembro

Foram diversos os povos, desde indígenas, religiosos, tropeiros, escravos, soldados, até imigrantes que ajudaram a formar a cultura do Paraná e trouxeram na bagagem histórias, estórias, crenças e hábitos. Muitas dessas peculiaridades foram retratadas em histórias extraordinárias que misturam tesouros, religião, fantasmas e assombrações, crenças, cemitérios, milagres e os mais diversos temas.

Para que a cultura do Paraná não fique apenas na tradição oral, o Sesc PR está com as inscrições abertas para a 3ª edição do Concurso Entre Lendas – uma seleção de ilustrações para compor uma coletânea de cartões postais inéditos – promovido pelo Sesc PR em parceria com a Academia Paranaense de Letras.

A seleção de ilustrações se propõe a incentivar a valorização dos aspectos culturais do Paraná, a despertar nas crianças o senso de pertencimento ao Paraná, por meio de suas lendas, personagens e histórias, e amplia as categorias do concurso.

Na edição de 2020, podem participar estudantes do Sesc, matriculados em algum projeto de educação da instituição no Paraná; trabalhadores do comércio e dependentes com cartão cliente válido, e o público em geral. Outra novidade é a categoria Ilustração Digital, em que o participante pode inscrever uma ilustração feita digitalmente, por meio de softwares.

Serão selecionadas 105 ilustrações que serão impressas em cartões postais a serem produzidos pelo Sesc PR.

As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro e o edital completo do concurso está disponível no site https://www.sescpr.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Edital-Entre-Lendas-3%C2%BA-Edi%C3%A7ao.pdf.