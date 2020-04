Jesus quer celebrar a Páscoa na sua casa

Em tempos de confinamento, devido a pandemia, sua casa ser√° sua igreja. Como voc√™ vai celebrar a Paix√£o, Morte e Ressurrei√ß√£o de Jesus? Desta vez a igreja ser√° a sua casa e Jesus quer celebrar com voc√™. Est√° preparado? ‚Äú√Č em tua casa que celebrarei a P√°scoa com meus disc√≠pulos‚ÄĚ (Mateus 26, 18). Este ano, o feriado da P√°scoa se torna uma oportunidade (tr√°gica, dolorosa, mas n√£o deixa de ser uma oportunidade) de redescobrir sua casa como igreja, local de presen√ßa e a√ß√£o do Deus vivo. Onde ele sempre deveria estar!

Neste momento em que esta grave pandemia atinge à todos no mundo inteiro, todos os povos, seja, os ricos como os pobres, os poderosos ou os mais humildes, talvez seja o momento crucial para humanidade refletir e sentir na carne o verdadeiro sentido da Páscoa e entendermos definitivamente os verdadeiros propósitos de Deus para conosco.

Talvez, seja a grande oportunidade para entendermos neste momento de dor, de sofrimento, de apreensão de incertezas, ou quem sabe, do nosso próprio futuro, o que ele realmente quer de nós! Talvez acima de tudo, ele esteja testando nossa fé? Será que iremos aprender

Será que no aspecto religioso toda a humanidade não está passando por uma grande provação? Será que Deus não quer que ficamos mais perto uns dos outros e nos unamos como verdadeiros irmãos, assim como ele nos criou? Será que ele não quer nos mostrar de uma vez por todas o verdadeiro sentido das nossas vidas aqui na terra? E o porquê de fato ele nos colocou aqui? Afinal, o que ele realmente espera de nós neste tempo de pandemia?

Por que não encaramos este desafio em uma oportunidade para aprofundar a nossa fé, esperança e amor ao próximo e nos prepararmos para renovar o nosso compromisso batismal na Páscoa?

Mais do que nunca… Tempo de reflex√£o, ora√ß√£o, reden√ß√£o e muita uni√£o

√Č tempo de mudan√ßa. As rotinas agitadas do dia a dia e a falta de tempo cederam espa√ßo para os momentos de reflex√£o, ora√ß√£o, reden√ß√£o e de se estar mais perto da fam√≠lia. Na cren√ßa crist√£, esta √© data mais importantes do ano, pois √© celebrada a morte e ressurrei√ß√£o de Jesus Cristo. Se, antes mesmo da pandemia mundial, a P√°scoa j√° era uma √©poca para se pensar, agora, o exerc√≠cio √© ainda mais importante e determinante.

“Como temos mais tempo, refletimos mais no sentido da vida. O ser humano √© um ser habitado pela gra√ßa de Deus e todos querem ser felizes e serem pessoas boas. Mas, na pressa, √†s vezes, n√£o nos damos conta disso. A humanidade n√£o vai ser mais a mesma. Eu tenho impress√£o que muitos v√£o acordar para a f√©”, comenta o p√°roco da igreja matriz S√£o Pedro, Celestino Fritzen.

A quaresma nos ajuda a pensar um pouco mais profundamente j√° que √© a prepara√ß√£o para a P√°scoa. Durante este per√≠odo, n√≥s acompanhamos todo o sofrimento de Jesus at√© dar a vida por n√≥s. Logo depois, no domingo de P√°scoa, a vida vence a morte. N√≥s, de uma certa forma, estamos vivendo a nossa quaresma. A nossa esperan√ßa √© que a morte n√£o tenha a √ļltima palavra e estamos lutando a cada dia por isso, principalmente, os profissionais da sa√ļde que est√£o na linha de frente disso tudo. A nossa f√© √© que a vida ven√ßa a morte e √© isso que vamos celebrar no domingo. Passamos por momentos dif√≠ceis sim, mas os problemas n√£o s√£o maiores do que Deus”.

ESPIRITUALIDADE

Com ou sem pandemia, a P√°scoa acontece e precisamos celebr√°-la. A espiritualidade da quaresma √© justamente que a pessoa se conscientize da sua miss√£o, da sua vida. A pr√≥pria palavra P√°scoa quer dizer passagem. Ent√£o, n√≥s ter√≠amos que conseguir produzir uma passagem de uma maneira errada de viver, desse ego√≠smo, desse estresse, de toda essa pressa. Tudo isso, n√≥s temos que pendurar na cruz da sexta-feira Santa para podermos verdadeiramente viver como ressuscitados. S√£o Paulo diz que quem ressuscitou com Cristo busca as coisas do alto. Mesmo n√£o podendo participar de uma maneira comunit√°ria, n√≥s somos chamados e temos tempo de pensar, de rezar, de aprofundar os temas religiosos para se alegrar e produzir em n√≥s uma verdadeira P√°scoa. Unir-se a Jesus na morte, para mandar para longe tudo o que est√° estragado e, acima de tudo, unir-se a Ele na alegria da ressurrei√ß√£o. Que seja uma vida nova muito mais humana e muito mais feliz”, reflete Celestino.

MOMENTO DE CONEX√ÉO COM O SENTIDO DA P√ĀSCOA

Deus é fundamental para passarmos por tudo isso, mas não podemos esquecer de fazer a nossa parte. Só vamos conseguir com um trabalho coletivo. Segurar na mão de Deus é diferente de largar na mão de Deus e fingir que não depende também de nós. Mas sem a correria do dia a dia, quem sabe não consigamos nos conectar ainda mais com esse momento? Dias para acreditar em Deus e não perder as esperanças.

O QUE SIGNIFICA CORONAV√ćRUS PARA A TERRA SANTA E QUAL √Č A SUA MENSAGEM PARA O MUNDO?

O coronav√≠rus pertence √† categoria das pandemias, portanto trata-se de situa√ß√Ķes que ciclicamente se verificam no decorrer da hist√≥ria humana. No passado conhecemos pestil√™ncias, as epidemias de c√≥lera, portanto n√£o √© uma novidade. A novidade √© que em um contexto como o nosso, no qual pens√°vamos que poder√≠amos dominar tudo com a ci√™ncia, a t√©cnica e a nossa capacidade, encontramo-nos como Ad√£o, ou seja, nus, indefesos. Neste contexto recuperamos o que √© o sentido do limite: isto n√£o quer dizer automaticamente recuperar somente o sentido de Deus, da nossa liga√ß√£o com Ele e da nossa depend√™ncia d‚ÄôEle, por√©m essas situa√ß√Ķes deveriam nos ajudar a entender que h√° muito mais al√©m daquilo que pensamos que podemos dominar. √Č uma realidade que deveria se abrir a novas reflex√Ķes, sobre o nosso ser homens, fazer parte da Cria√ß√£o e tamb√©m ser crente que se entrega a Deus que √© Pai e que continua a cuidar de n√≥s dando a plenitude da vida que celebramos na P√°scoa e que como crist√£os chamamos participa√ß√£o √† Ressurrei√ß√£o de Cristo.