Johnny Rockets é comida artesanal ao estilo americano

A franquia de restaurantes Johnny¬†Rockets¬†se firmou como uma proposta de refei√ß√Ķes tipicamente americanas, mantendo um estilo artesanal de preparo. A marca oferece pratos que priorizam o sabor e a qualidade dos ingredientes, aliados a um ambiente descontra√≠do.

A primeira unidade foi fundada em 1986, em Los Angeles. Desde ent√£o, a rede j√° expandiu suas filiais para 33 pa√≠ses. A inten√ß√£o da marca √© ofertar produtos frescos, de extrema qualidade. Para isso, seus hamb√ļrgueres s√£o feitos de forma artesanal, 100% Angus¬†Beef, a batata frita √© feita √† m√£o, o bacon √© defumado de forma tamb√©m artesanal e os sorvetes s√£o resultado de receitas exclusivas. Johnny¬†Rockets¬†combina tradi√ß√Ķes da gastronomia americana com um conceito mais atemporal e moderno. Uma das del√≠cias da rede √© o The Original, um lanche que possui, al√©m do hamb√ļrguer Angus, alface picada, tomate, cebola picada,¬†relish, picles, mostarda e maionese. √Č imposs√≠vel n√£o citar o campe√£o de vendas¬†Smoke¬†House.

A iguaria conta com o hamb√ļrguer Angus, fatias de bacon,¬†onion¬†rings, queijo cheddar e o molho especial¬†Smoke¬†House¬†Barbecue Ranch. As op√ß√Ķes de sandu√≠ches n√£o deixam de fora os vegetarianos. Para eles, The¬†Streamliner¬†√© o ideal, combinando um hamb√ļrguer 100% a base de soja, mostarda, picles, cebola grelhada, alface picada e tomate. Se o cliente for vegano, Avocado¬†Vegan¬†Burger est√° no card√°pio para o seu deleite. O hamb√ļrguer e o p√£o s√£o 100% veganos, com maionese¬†veggy, guacamole e vinagrete.

No restaurante é possível escolher ainda uma porção, como a Mozzarella Sticks, que corresponde a tirinhas fritas de queijo, acompanhadas de molho marinara. A Rocket Wings é uma porção de asas de frango à milanesa, com molho ranch e chipotle, acompanhadas de aipo crocante. O prato pode servir de 3 a 4 pessoas, ideal para curtir com os amigos ou familiares. A Johnny Ribs não poderia ficar de fora dessa lista. O famoso prato do cardápio Johnny Rockets traz costela de porco cozinha por mais de 4 horas, regada ao molho barbecue e servida com dois acompanhamentos à escolha do cliente.

Os consumidores que buscam uma refei√ß√£o mais leve podem aderir √†s saladas. A¬†Shrimp¬†Salad¬†√© uma novidade da rede, com camar√Ķes grelhados, folhas verdes, cenoura ralada e tomate cereja, temperada com azeite e molho blue¬†cheese. Entre as demais sugest√Ķes de saladas, est√° a Cobb¬†Salad, feita com alface, tomate, cebola roxa, azeitona roxa, ovo cozido, frango picado,¬†mu√ßarela¬†em cubos, abacate, bacon crocante e molho¬†ranch.

A linha de produtos Special Plates oferece pratos executivos, como é o caso do Special Brazilian Sausage. A iguaria é composta de duas finas linguiças calabresa artesanais cobertas com molho vinagrete, arroz com bacon e ovos, fritas e farofa. O prato Saint Peter combina filé de tilápia coberto com tomates cereja, azeitonas roxas e azeite a arroz branco, legumes grelhados e salada mix.

No Johnny¬†Rockets¬†as crian√ßas podem escolher um prato criado especialmente para elas, como o Mini Hot Dogs, que acompanha dois¬†mini-hot¬†dogs servidos com mostarda, maionese e¬†catchup. J√° o Kids Combo possui um¬†mini-hot¬†dog e um mini-hamb√ļrguer. Entre as sobremesas recomendadas est√£o os milkshakes, livres de gordura hidrogenada. Alguns sabores s√£o¬†Strawberry,¬†Vanilla,¬†Chocomaltine¬†e Creme de Avel√£ Premium. Tamb√©m √© poss√≠vel aproveitar um Petit¬†Gateau, a Apple Pie ou uma tradicional Banana Split. Uma novidade √© o¬†Red¬†Velvet, bolo feito com massa amanteigada e aveludada, com toque de lim√£o e baunilha, combinado ao recheio de cream¬†cheese¬†adocicado.

Vale destacar que os atrativos da Johnny¬†Rockets¬†n√£o acabam no card√°pio. A marca √© conhecida por criar ambientes descontra√≠dos e modernos em seus restaurantes, com boa m√ļsica e espa√ßo para dan√ßa. H√° unidades em que se pode inclusive realizar a loca√ß√£o para um evento, reunindo os amigos e familiares. A visita a um restaurante Johnny¬†Rockets¬†ultrapassa a degusta√ß√£o gastron√īmica, se tornando uma experi√™ncia completa de entretenimento.