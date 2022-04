Jovem de Papanduva está entre os 100 DJs brasileiros mais ouvidos no Spotify

João Luis Münch é natural de Papanduva, mora no Bairro São Cristóvão e é filho de Celio e Sonia MÜNCH. Com apenas 17 anos ele está na posição 68º dos DJs mais ouvidos do Brasil no Spotify. Destaca-se ainda o fato de MÜNCH ser o primeiro DJ brasileiro menor de 18 anos a entrar nessa lista.

Só no mês de março foram mais de 500 mil streams, ultrapassando na última semana mais de 1 milhão, desde que entrou na plataforma, em 2021.

Esse sucesso não fica apenas no Spotify. No YouTube, com o remix de “Roses”, ultrapassou 30 milhões de views, e recentemente no TikTok, também, “Roses” ultrapassou 1 milhão de plays.

Um remix criado por ele em parceira com os DJs Talkz e Felipe Meira, para a música “Pra Inveja é Tchau”, do MC Kevin, tocou no baile da Advogada, DJ e Influencer, Deolane Bezerra, viúva de Kevin, saindo posteriormente no vídeo oficial da festa da influenciadora que conta com mais de 13 milhões de seguidores no Instagram.

Esses são apenas alguns números de suas conquistas, afinal o menino coleciona streams e ótimas músicas em todas as plataformas digitais.

MÜNCH toca acordeon desde os 4 anos de idade, com 13, conheceu a música eletrônica através de seu irmão Jorge. Desde então se apaixonou pelo gênero e começou a produzir suas próprias músicas, se tornando DJ. Aos 14 fez sua carteira de trabalho, deu várias entrevistas e não foi chamado em nenhuma, o que o fez focar na música com mais determinação. Sua maior referência é seu ídolo Vintage Culture, que inclusive influenciou seu gosto musical.

MÜNCH conta que começou a se destacar no Spotify no ano passado, através de algumas playlists com milhões de seguidores, entre elas, “Novos Beats” e “Dance Paradise”, onde uma de suas músicas fazia parte, dividindo espaço com artistas internacionais.  A música foi ouvida em 105 países.

O artista revela que apesar das dificuldades em conseguir um espaço, afinal, não é um mercado fácil, pois atualmente os DJs são muito bem preparados e contam com uma grande equipe trabalhando pela sua carreira, ele tem o apoio de sua família, amigos, empresário e principalmente dos fãs.

Seus sonhos como músico incluem tocar em grandes festivais, como o Tomorrowland, Lollapalooza, Rock in Rio, entre outros, e para isso, continuar com foco e persistência, fazendo música para cada vez alcançar mais pessoas, e quem sabe um dia ser lembrado por ter feito algo grandioso e ser visto como referência.

Para finalizar, ele conta que ficou muito feliz com a conquista de estrear no “Top 100 DJs brasileiros” no Spotify. “Foi surreal! Sempre sonhei em entrar nesse ranking, porém, jamais imaginei que isso aconteceria tão cedo, aos 17 anos. Sou grato a todos que me apoiam e acreditam em mim. Em breve trarei bastante novidades e músicas novas, aguardem”. Finalizou.

Ouça os sons de MÜNCH no Spotify:

https://open.spotify.com/artist/5FrrCCBoSFsNP2yPo9RVgd?si=Rpq_ReWFRGirYKNaHOTsbw

Ou através do YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=O5Hn0df4fQ8

Siga também no Instagram e fique por dentro de todos os lançamentos:

https://www.instagram.com/munch.music/