Litoral catarinense tem 80,3% pontos próprios para banho

Santa Catarina está com 80,3% dos pontos do Litoral analisados próprios para banho. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 22, e é referente às coleta feitas de 18 a 21 de novembro.

Em Florianópolis, dos 85 locais onde há coleta, 66 estão próprios para banho, o que representa 77,6%. No restante do Litoral, de 144 pontos monitorados, em 118 tiveram resultado positivo. Com relação ao relatório anterior, cinco pontos passaram da condição de próprio para impróprio e 10 de impróprio para próprio, entre eles dois pontos na Praia de Barra Velha, dois em Florianópolis, um ponto em Garopaba, um em Governador Celso Ramos, Itapoá, Laguna, Penha e São Francisco do Sul.

As coletas são realizadas nos municípios de Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Bal. Gaivota, Balneário Camboriú, Bal. Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo e São José.

Durante a alta temporada, de novembro a março, a pesquisa é divulgada todas as semanas. O IMA disponibiliza as informações no site balneabilidade.ima.sc.gov.br.

Confira todos os pontos analisados: