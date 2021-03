Mercado de Autocatalisadores no Brasil

A indústria de reciclagem de conversores autocatalíticos cresceu enormemente nos últimos cinco anos. Se você está procurando um conversor de segunda mão ou se deseja vender o seu conversor catalítico antigo, continue lendo! Examinaremos todas as informações que você precisa neste artigo.

Regulamentações de controle de emissões mais rígidas e o rápido crescimento da produção de veículos motorizados resultaram no comércio de cada vez mais peças de automóveis em segunda mão. E com a composição de Ródio, Platina, Paládio, os conversores autocatalíticos são uma das peças automotivas mais valiosas. De acordo com as previsões, o valor de mercado do catalisador automotivo global pode atingir uma cifra surpreendente de US $31,8 bilhões até o ano de 2025.

Compra e Venda de Conversor Catalítico no Brasil

Para negociar um conversor de segunda mão no Brasil, você tem algumas opções

I- Lojas de autopeças locais.

II- Ferro velho

III- Corretores

IV- Compradores e vendedores online

I- Lojas de autopeças locais:

Embora todos nós conheçamos algumas lojas de peças automotivas locais em nossa área, essas não são o melhor lugar para comprar ou vender um conversor de catalisador. Isso porque essas lojas não são especializadas em reciclar esse tipo de material. As lojas locais normalmente compram o conversor por um preço mais baixo para vendê-lo a outra empresa que faz a reciclagem. Isso pode resultar em lucros menores para quem o vende. Apesar de parecerem uma opção fácil e rápida, não recomendamos lojas locais para essas negociações.

II- Ferro velho

Os depósitos de sucata, junto com as oficinas de conserto de automóveis, acabam com muitos autocatalisadores nas mãos. Ferro velho é uma opção um pouco melhor do que as lojas locais, mas não a melhor. A maioria dos ferros velhos não têm conhecimento do valor real desses conversores, pois eles normalmente os vendem a granel para um corretor. Muitos ferros velhos oferecem um preço fixo por um conversor, independentemente do fabricante do carro ou do número do modelo. Na realidade, cada fabricante usa padrões e composições diferentes para fazer os conversores, o que significa que o valor de um conversor catalítico Ford será diferente de um BMW ou conversor FIAT.

III- Corretores

Os corretores do conversor catalítico sabem o que estão fazendo. Eles obtêm os maiores lucros comprando conversores em grande número e enviando-os diretamente para os especialistas em reciclagem e colhem os frutos. O problema com esse método é que os corretores normalmente só compram ou vendem conversores em grandes quantidades. Se pretende apenas vender o seu conversor antigo ou necessita de um novo para o seu veículo, esta não é a melhor opção.

V- Mercado online

No Brasil, o comércio online de conversos autocatalíticos é de longe a melhor opção que existe no momento. Os sites tornam mais fácil encontrar um catalisador adequado para o seu carro ou um comprador que esteja procurando o autocatalisador exato que deseja vender. Isso elimina a necessidade do intermediário, como no caso da loja ou corretores locais. Comprar ou vender conversores autocatalíticos online é a que resultará em maior lucro entre todas as opções que discutimos. A Autocatalytic Market tem uma extensa coleção de compradores e vendedores de conversores catalíticos usados. Se você está procurando comprar ou vender um conversor catalítico usado, dê uma olhada no Autocatalytic Market Brazil.