Mercado de beleza avança e necessita de qualidade nos serviços

O Brasil é o quarto principal mercado de produtos de beleza no mundo. Uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), apontou que, para este segmento, o país fica atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Dados de 2016 também demonstraram que o setor de beleza movimentou US$ 29 bilhões no Brasil.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Essa preocupação constante com a beleza e o bem-estar também fez surgir à necessidade de profissionais qualificados que possam atender com excelência. Um segmento com esse crescimento constante e acostumado com lançamentos de novos produtos não identifica dificuldade na concorrência, o problema está na falta de mão de obra qualificada. Isto porque, o tratamento aos clientes é sempre personalizado.

Assim, mais uma vez a Unicesumar inova ao oferecer o curso de Estética e Cosmética na modalidade de ensino híbrido, que já é um sucesso nacional. Em 2018, foram matriculados, em apenas seis meses, cinco mil alunos nessa modalidade para cursos de Engenharia, aliando o melhor do EAD com o melhor do presencial e muita prática nos laboratórios dos polos da instituição.

A graduação de Estética e Cosmética conta com disciplinas que abordam técnicas e procedimentos das quatro áreas de atuação, aulas práticas presenciais e demonstrativas que exibem protocolos inovadores na área de estética. Possui conteúdos curriculares que abordam os recursos eletrofototerapêuticos com equipamentos e materiais nos polos.

Com excelentes professores para a formação profissional, fornece condições para o conhecimento de estratégias empreendedoras e gestão de empresas da área. Lançado no mês de outubro, tem duração de 30 meses e uma grade de disciplinas que abrange desde Anatomia Humana até Inovações e Tecnologia em Estética e Cosmética.

O diretor dos polos que fazem parte do Grupo Schmitt, Andrey Schmitt, afirma que mais uma vez a Unicesumar demonstra sua constante inovação no EAD, sempre aliada aos melhores indicadores de qualidade. “Nosso objetivo é oferecer sempre educação de qualidade. Hoje estamos entre os 10 maiores grupos educacionais brasileiros e com a melhor nota do MEC entre estes. Atualmente a Unicesumar conta com 120 mil alunos matriculados em 420 unidades em todo o Brasil”.

Para se inscrever basta acessar www.unicesumar.edu.br

Informações: 0800 600 6360