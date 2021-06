Mitos e verdades nos primeiros dias de vida do bebê

Especialista explica as rotinas do bebê, desde o seu nascimento até completar os primeiros 30 dias.

O nascimento do beb√™ √© o marco de um longo per√≠odo de espera com misto de alegria e apreens√£o para a fam√≠lia. Seja ap√≥s horas de trabalho do parto normal ou de uma cesariana, o desfecho dessa espera √© o beb√™ e a mam√£e estarem bem e saud√°veis. No entanto, h√° muitas curiosidades em torno dos primeiros dias ap√≥s o nascimento, e quem esclarece melhor algumas d√ļvidas √© o Pediatra da Cl√≠nica Tempo, Flavio Steinhorst.

‚Äú√Č importante entender a sa√ļde do beb√™ e estar atento a todos os cuidados necess√°rios em determinadas fases‚ÄĚ, explica o m√©dico. A seguir, ele conta passo a passo – a partir do primeiro atendimento em diante, com o rec√©m-nascido. Confira!

Primeiro dia – Na sala de Parto:

O recém-nascido é atendido pelo Obstetra, que oferece os primeiros cuidados facilitando o início dos movimentos respiratórios, é quando ouvimos o primeiro choro do bebê. Em seguida, faz o clampeamento do cordão umbilical, podendo então o bebê ser colocado para o primeiro contato pele a pele com a mãe. Logo após, ele é direcionado ao pediatra, que recepciona o recém-nascido em campos aquecidos e o encaminha ao berço para fazer os demais procedimentos, tais como exame físico detalhado, medidas e pesagem.

Nesta hora nosso personagem principal j√° recebe a primeira inje√ß√£o, de uma medica√ß√£o para evitar doen√ßa hemorr√°gica. N√£o √© vacina – esta, vir√° logo em seguida, para prote√ß√£o contra hepatite. Enquanto tudo isto acontece, a mais nova mam√£e est√° sendo atendida na sala de parto para que esteja nas melhores condi√ß√Ķes para ter o filho em seus bra√ßos. Todo este processo √© seguido de perto pelos olhos atentos do pai ou o acompanhante que a m√£e escolher.

Primeiro dia – No quarto:

Enfim os tr√™s s√£o encaminhados para o quarto, onde se dar√° o processo de amamenta√ß√£o, primeira troca de fralda, banho e o melhor ‚Äď a contempla√ß√£o do milagre. Aquele serzinho pleno no ber√ßo ou no colo dos pais. A cada troca de fraldas os pais s√£o orientados a cuidar do cord√£o umbilical com √°lcool 70% e n√£o veem a hora dele cair, o que vai acontecer em torno de 7 a 10 dias.

Mas a maior preocupação é a amamentação que nem sempre é um processo fácil e natural, exigindo auxílio, cuidados, muita paciência e força de vontade. Uma vez estabelecida, com a amamentação vem o desconforto com choro e cólicas, que podem ocorrer porque os órgãos internos são novos e estão aprendendo a fazer a digestão. Muitas vezes, quando a criança começa a chorar sem parar, os pais ficam apreensivos e desesperados, o bebê começa a perceber e sentir o nervosismo dos pais e fica mais inseguro ainda.

Enquanto o bebê ainda está sob cuidados do berçário, além da amamentação, se observa a coloração da pele, onde o bebê pode apresentar-se amarelado, devido a icterícia neonatal decorrente, principalmente, de incompatibilidade de sangue materno como o do recém-nascido, mais facilmente observado nos olhos (esclera) e com o passar dos dias pode se espalhar pelo corpo. Dependendo da velocidade da progressão poderá ser necessário tratamento com luzes, que chamamos de fototerapia. Neste caso o bebê deverá ficar mais tempo no hospital. Curiosamente há um mito popular que considera que o uso de roupas amarelas pode evitar ou prevenir que a icterícia aumente. Lembre-se: é mito.

Em casa

Outra preocupa√ß√£o √© com o per√≠odo de sono – ‚Äúa noite parece que n√£o tem fim‚ÄĚ. O padr√£o do sono do beb√™ √© diferente do adulto, sendo os per√≠odos de dormir e despertar bem mais curtos, ocorrendo ciclos repetitivos mais frequentes durante as 24h. Isso o leva a uma situa√ß√£o interessante no primeiro m√™s que √© a invers√£o do dia pela noite, onde o beb√™ geralmente est√° mais agitado, mais ativo ou at√© choroso no per√≠odo da noite e tem soninho mais tranquilo durante o dia, fato que estimula a gl√Ęndula pineal a produzir os horm√īnios que v√£o desencadear o processo de lacta√ß√£o. Esta gl√Ęndula trabalha no per√≠odo noturno e o gatilho √© o esvaziamento da mama nesse hor√°rio.

Com o passar de 25 a 30 dias n√£o ser√° mais necess√°rio este est√≠mulo noturno e o beb√™ passa a ter um ritmo circadiano normal, passando a ficar mais acordado durante o dia. Este fen√īmeno se d√° instintivamente, ou seja, o beb√™ ‚Äúnasce sabendo‚ÄĚ que tem que provocar mais a m√£e durante a noite. Ent√£o a m√£e, sabendo disso, deve aproveitar o soninho diurno do beb√™ para descansar tamb√©m, j√° que a noite vai ser agitada. Esta condi√ß√£o gera uma situa√ß√£o bastante comum, que na cultura popular, faz com que as vov√≥s orientem as pu√©rperas a colocar roupas ao contr√°rio nos beb√™s para n√£o inverterem o dia com a noite, o que vai se resolver naturalmente com o passar dos dias. Ou seja, outro mito aqui.

√Č importante ressaltar que nos primeiros cinco dias de vida o beb√™ perde peso em rela√ß√£o ao nascimento. Isso √© totalmente normal e a recupera√ß√£o ocorre at√©, em torno, do 15¬ļ dia se a amamenta√ß√£o estiver estabelecida de forma efetiva. Na pr√°tica, observamos ganho de peso adequado j√° no 10¬ļ dia, pois os beb√™s sedentos acabam mamando mais que o necess√°rio, levando a v√īmitos e/ou regurgita√ß√Ķes de leite com bastante frequ√™ncia, podendo por vezes, dar aquele susto, com engasgos que merecem um posicionamento adequado e at√© tapinhas nas costas para al√≠vio, o que acontece na maioria das vezes, j√° que o reflexo da tosse tamb√©m os auxilia.