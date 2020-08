Nota de R$ 200 começa a circular nesta quarta-feira (02)

O Banco Central anunciou hoje que a cédula de R$ 200 vai entrar em circulação nesta quarta-feira (2). O desenho, a cor e as informações de segurança da nota serão anunciados na cerimônia de lançamento, marcada para as 13h30 de quarta-feira.

De acordo com o banco, a previsão é que até o fim do ano sejam produzidas 450 milhões de unidades da nota. A cerimônia de lançamento será transmitida pelo Canal do BC no YouTube. Estarão presentes o presidente do banco, Roberto Campos Neto, e a diretora de Administração, Carolina de Assis Barros. Antes mesmo do lançamento da nova cédula, uma versão falsa já circula em Madureira, no Rio de Janeiro. Os detalhes do visual são mantidos em sigilo justamente para dificultar o trabalho dos falsificadores — por enquanto, só foi anunciado que o animal escolhido para estampar a nova cédula foi o Lobo-Guará.

Fonte: UOL