Nota Paraná: número de bilhetes de sorteio dobra para quem comprar gás de cozinha

Consumidores que pedirem CPF na nota fiscal durante a compra de gás de cozinha receberão o dobro de bilhetes para concorrer a R$ 1 milhão em sorteios do programa Nota Paraná, do governo do estado. A regra passou a valer em janeiro.

Atualmente, o programa gera um bilhete a cada R$ 200 em compras. No caso do gás de cozinha, a Secretaria de Estado da Fazenda irá fornecer dois bilhetes pelo mesmo valor.

A regra também é válida para quem informa o CPF para a nota fiscal na compra de combustíveis. O governo começou a devolução de créditos do ICMS de combustíveis, neste mês.

A Secretaria da Fazenda disse que a mudança nos bilhetes para as compras em gás de cozinha tem como objetivo reduzir a sonegação de impostos, no setor.

Os consumidores começarão a concorrer aos prêmios com os bilhetes adicionais a partir de abril.

Como funciona o programa

O programa Nota Paraná devolve até 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para pessoas que pedem o registro do CPF nas notas fiscais emitidas no comércio.

Para se cadastrar, é necessário acessar o site do programa, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os campos com os dados pessoais.

Para participar dos sorteios, é preciso estar cadastrado no site. A cada R$ 200 em notas, é gerado um cupom automaticamente.

Os prêmios do sorteio e os créditos acumulados podem ser utilizados para abater valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou podem ser creditados na conta bancária do contribuinte.

Paraná Pay

Todos os meses, além dos sorteios do Nota Paraná, o programa Paraná Pay sorteia vouchers de R$ 100 para serem utilizados no setor de turismo.

No início do ano, o governo anunciou que os créditos do Nota Paraná podem ser usados diretamente para pagar serviços em hotéis, restaurantes e parques do estado. A iniciativa foi criada para fomentar o turismo regional, atividade impactada pela pandemia do novo coronavírus.