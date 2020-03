Número de casos confirmados de Covid-19 em SC chega a 235

O número de pacientes com o novo coronavírus chegou a 235 em Santa Catarina nesta terça-feira, 31. O número representa um aumento de 7,3% em relação ao balanço anterior de segunda-feira. O boletim foi divulgado no fim da tarde pelo governador Carlos Moisés, em coletiva de imprensa online. No estado, 22 pacientes estão internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No total, 39 municípios de todas as regiões de SC registraram casos da doença. Florianópolis tem o maior número de casos até o momento: 58. Santa Catarina registra duas mortes por conta da Covid-19, de um homem de 86 anos e de um paciente de 68 anos em Joinville.

Veja a lista de municípios com casos confirmados de Covid-19 em SC:

Ant̫nio Carlos Р1

Balneário Arroio do Silva – 1

Balneário Camboriú – 9

Blumenau – 19

Bra̤o do Norte Р12

Brusque – 3

Cambori̼ Р7

Canelinha – 1

Chapecó – 5

Crici̼ma Р17

Florianópolis – 58

Gaspar – 2

Gravatal – 3

I̤ara Р1

Imbituba – 5

Indaial – 1

Itajaí – 18

Itapema – 2

Jaguaruna – 2

Jaraguá do Sul – 3

Joinville – 14

Lages – 1

Laguna – 1

Navegantes – 3

Papanduva – 2

Pescaria Brava – 1

Pomerode – 1

Porto Belo – 4

Rancho Queimado – 2

Ṣo Francisco do Sul Р1

Ṣo Jos̩ Р10

Ṣo Louren̤o do Oeste Р1

Ṣo Ludgero Р1

Ṣo Pedro de Alc̢ntara Р1

Siderópolis – 2

Tijucas – 1

Timb̩ do Sul Р1

Tubaṛo Р9

Urussanga – 1

Outros Estados – 5

Outros Países – 3

Na noite de segunda-feira, o Governo de Santa Catarina publicou o decreto que prorroga por mais sete dias as medidas de restrições ao convívio social em todo o estado. O documento preserva todas as limitações já previstas no decreto anterior, nº 525, mas estende seus efeitos até o dia 7 de abril. A determinação tem por objetivo diminuir o ritmo de crescimento da disseminação do novo coronavírus entre os catarinenses.